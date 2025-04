Irriverenti ed eccentrici, i loro live trasudano brutale trasparenza. Venerdì 11 aprile la noise punk band inglese Ditz infiammerà il palco di Zō Centro culture contemporanee di Catania, nuovo appuntamento di “Pulsar”, la rassegna di musica alternative e indie organizzata attraverso un nuovo sodalizio fra la direzione artistica del centro culturale catanese ed alcuni operatori della scena “alternative” siciliana per dare nuova linfa alla produzione di concerti dal vivo. L’opening act è affidato alla band post-punk etnea Mother Giraffe. Warm Up selector Pul del collettivo KVA, dj set post concerto di Antonio Vetrano di Rumori Sound System.





La line up: Cal Francis voce, Caleb Remnant basso, Sam Evans batteria, Anton Mocock chitarra, Jack Looker chitarra. Nati nel 2016, il suono della band è influenzato dal post-punk degli Idles, ma con elementi di disturbo che li avvicinano agli irlandesi Gilla Band. Definiti dalla rivista musicale britannica “Loud & Quiet” una delle band più interessanti della scena punk inglese, da Brighton il noise punk dei Ditz ha conquistato i palchi d’Europa in apertura al tour degli Idles.

La noise punk band britannica Ditz

“Never Exhale”, il nuovo disco uscito a inizio anno, è il sound di una band che non si è fermata un attimo. I Ditz sono andati in tour senza sosta negli ultimi 4 anni, e le canzoni di questo nuovo lavoro sono state scritte in tutta Europa, spesso nei giorni liberi e in sale prove prese in prestito solo per spezzare i lunghi viaggi. I Ditz spesso suonano le canzoni dal vivo anni prima della loro uscita, modificandole man mano che vanno avanti. Le canzoni del disco finale possono sostanzialmente cambiare prima di essere ascoltate come parte dell’album.“Never Exhale” è stato registrato in gran parte negli studi Holy Mountain di Londra durante un gelido gennaio, il risultato è un album indurito dalla pressione della sua stessa realizzazione. Dal punto di vista sonoro, l’album affonda le sue radici nelle solite influenze dei Ditz, nel noise rock classico come The Jesus Lizard o Shellac, o nel post punk dei Fall, ma introduce anche influenze nuove. La traccia di chiusura “Britney” richiama i Radiohead o i Mogwai. L’album è un chiaro sviluppo rispetto al loro primo sforzo, un segno di ciò che verrà.





Mother Giraffe è una bestia della savana ma anche l’identità animale degli etnei Vincenzo, Rosario, Giorgio e Antonio. Dal 2022 trasformano i loro deliri animaleschi in un repertorio post-punk. Si ritrovano al Desert Door Studio di Gravina di Catania dove registrano e autoproducono un primo EP di 4 tracce, pubblicato a inizio 2023 per Musichette Records. Qualche mese dopo si esibiscono alla tavola calda “Antojito Colombiano”, nel cuore della giungla catanese. Dalle riprese audio-video dell’evento prendono vita l’ep “Live Animals”, pubblicato a fine 2023, e la serie di video “Antojito Colombiano Live Session”, disponibili su YouTube. Lo scorso anno hanno ottenuto un posto tra i finalisti di Arezzo Wave Love Contest in rappresentanza della Sicilia e hanno suonato al Linecheck Festival di Milano.

I Mother Giraffe

Biglietti: ⁠€ 17, prevendita on line su https://dice.fm/partner/dice/event/pyva3w-ditz-live-never-exhale-11th-apr-z-centro-culture-contemporanee-catania-tickets Info: telefono 0958168912 da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 13. Zō Centro culture contemporanee: piazzale Rocco Chinnici 6 Catania.

Luogo: Zō Centro culture contemporanee, Piazzale Asia, 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 11/04/2025

Data Fine: 11/04/2025

Ora: 21:30

Artista: Ditz Mother Giraffe

Prezzo: 17.00

