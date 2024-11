Tutti sul palco, attori e spettatori per la rassegna teatrale SOP_PALCO, lanciata da Prima Quinta e da Aldo Rapè, nuovo direttore artistico del Teatro Rosso di San Secondo di Caltanissetta, con un appuntamento ogni mese, tra musica, teatro e cabaret.

La rassegna, attiva già da due anni, vuole stimolare la partecipazione del pubblico attraverso la vicinanza fisica ed emotiva agli attori, senza il confine della quarta parete. Il primo spettacolo previsto per questa domenica 24 novembre alle ore

20.30 sarà“POSSO OFFRIRE UN CAFFE?”, diretto e interpretato da Carlo di Maio. Il culto del caffè napoletano in una rocambolesca e divertente messa in scena, in cui l’attore napoletano interpreta un’intera famiglia, con travestimenti e cambi velocissimi.

Carlo di Maio spazia da lavori teatrali con registi del calibro di Marco Sciaccaluga, Leo Muscato, Carlo Cerciello, Andrej Konchalovskij, Armando Pugliese alle formazioni di capocomicato con attori come: Mariano Rigillo, Arnoldo Foà, Ernesto Calindri, Elena Sofia Ricci, Silvio Orlando, Franco Branciaroli, Enrico Montesano, Edoardo Siravo, Ornella Muti, Enzo Moscato, Enzo Decaro. In cinema e televisione ha lavorato con Mario Martone, e non ultima la straordinaria avventura de Il Postino, nel ruolo del prete, e l’interpretazione del grande Massimo Troisi.

A Caltanissetta, condurrà inoltre tre giorni di Stages per la scuola Canper di PrimaQuinta.

Palco Teatro Rosso di San Secondo / Caltanissetta Domenica 24 novembre h 20.30

Prossimi appuntamenti RISONANZE MAGNETICHE

Domenica 15 Dicembre 2024 h 19.30

CARA CAS

Domenica 19 Gennaio 2025 h 19.30

INFO

FB Prima Quinta Intero euro 10,00

Ridotto euro 5,00 under 26 / allievi PrimaQuinta

E’ possibile acquistare i biglietti al botteghino e sul sito del Teatro https://www.webtic.it/#/shopping?action=loadLocal&localId=5756

Luogo: Teatro Rosso di San Secondo, Via Giacomo Matteotti, 10, CALTANISSETTA, CALTANISSETTA, SICILIA

Data Inizio: 24/11/2024

Data Fine: 24/11/2024

Ora: 20:30

Artista: Carlo Di Maio

Prezzo: 10.00

