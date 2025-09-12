Spetaccoli al Teatro Fondarò

• 70 voglia di lei

Sabato 25 e Domenica 26 Ottobre

Più che di una donna si ha voglia della Palermo anni ’70, una Palermo totalmente diversa da quella attuale tanto da sembrare un’ altra città. Le comitive del Baretto, del Fiamma, la spiaggia come luogo di schitarrate, amoretti e panini con la frittatina, le scuole occupate, le feste in casa, le birrerie luogo di culto, il giornale l’Ora comprato il pomeriggio, le effusioni a cinema o a Capo Gallo, le 500 garconiere e via dicendo e naturalmente i Beatles, Bee Gees, Rolling Stones, Battisti, Baglioni ecc….



• Brassssil

Sabato 29 e Domenica 30 Novembre

Bibi Bianca racconta il Brasile sconosciuto, storie e cronache curiose raccolte nei suoi viaggi.



• Medio Evo Cunti e Canti

Sabato 24 e Domenica 25 Gennaio 2026

Curiosità e storie amene di un Medio Evo poco conosciuto, musica medievale con strumenti esclusivamente del Medio Evo.



Costo biglietto per ogni spettacolo €12

Sabato ore 21.15

Domenica ore 18.15

Fontarò Circolo ARCI



