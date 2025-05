PALERMO 11 MAGGIO 2025 – Dalle 170 prestazioni della prevenzione cardiovascolare alle 122 dello screening del diabete, dalle 102 degli screening visivo e logopedico pediatrico ai 100 esami dello screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse. E’ un report che “certifica” la grande, grandissima, partecipazione degli utenti all’Open day organizzato all’Enrico Albanese di Palermo.

Nella terrazza che si affaccia sul mare dell’Acquasanta è stato allestito il villaggio della salute che ha richiamato l’interesse di utenti provenienti anche dalla provincia. Già un’ora prima dell’avvio delle attività c’erano persone in attesa di effettuare gli esami di screening che l’Asp di Palermo propone senza sosta in tutti i Comuni del proprio territorio.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Ordine degli Infermieri di Palermo e la I Circoscrizione del Distretto Lions 108Yb Sicilia, ha fatto registrare il numero record di 804 prestazioni complessive.

“L’Open Day all’Enrico Albanese – ha sottolineato il Direttore sanitario dell’Asp di Palermo, Antonino Levita – si è confermata un’importante occasione per avvicinare i cittadini ai servizi di prevenzione e diagnosi precoce. Le 804 prestazioni erogate rappresentano un risultato straordinario, frutto dell’impegno e della collaborazione di tutti i professionisti coinvolti. Ringrazio il personale sanitario, amministrativo, tecnico e i volontari che hanno reso possibile questa giornata, e soprattutto i cittadini che hanno risposto con entusiasmo e fiducia. Continueremo su questa strada, convinti che promuovere la salute significhi costruire una comunità più consapevole e protetta”.

Larga anche la partecipazione agli screening oncologici con 112 esami complessivi, tra mammografia, pap test e hpv test e distribuzione del sof test, mentre sono state 45 le prestazioni dello screening oculistico per adulti, 66 quelle dello screening audiometrico, 25 le vaccinazioni, 10 le consulenze dell’ambulatorio di psicologia e 29 le richieste esitate dallo sportello amministrativo. L’ambulatorio itinerante della prevenzione del randagismo ha impiantato 29 microchip e fornito informazioni sull’anagrafe canina.

Il viaggio della prevenzione dell’Asp di Palermo farà tappa martedì 13 maggio a Balestrate dove, in collaborazione con la locale Amministrazione comunale e con i volontari della I Circoscrizione del Distretto Lions 108Yb Sicilia, sarà organizzato in Piazza Rettore Evola l’Open day. Tutte le prestazioni sono gratuite e con accesso diretto. L’orario al pubblico per aderire a visite ed esami di screening è dalle 10.30 alle 16.30. Per ulteriori informazioni si invita a inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica: openday@asppalermo.org. (nr)





