I risultati delle Amministrative dello scorso 25 e 26 Maggio, hanno restituito risultati record per la Democrazia Cristiana. A Palagonia con il 15,33 % dei consensi viene sancito un record per lo Scudo Crociato: è infatti il più alto mai ottenuto dal partito in provincia di Catania che elegge due consiglieri. Ciò certifica una chiara testimonianza del buon lavoro che la classe dirigente locale sta conducendo fra la gente e i suoi territori. Anche Ramacca, con un assessore e un consigliere, conferma la costante crescita del partito in provincia.





La soddisfazione del Segretario Provinciale DC, Avv. Piero Lipera, è palese: “Desidero di vero cuore ringraziare tutti i candidati della DC palagonese, i quali, anche con precise e differenti esperienze politiche, con il loro prezioso impegno hanno contribuito a raggiungere questo, per noi, eccelso risultato. In particolare, ed è ovvio, la mia gratitudine è rivolta ad Alessandro Gueli, il nostro candidato sindaco, che, accettando di spendersi per lo scudo crociato, ha dato grande testimonianza di passione e generosità. Ringrazio infine gli eletti, a cui spetterà adesso il diritto/dovere di svolgere al meglio il ruolo di opposizione in seno all’assise comunale”.





Anche il candidato a sindaco Alessandro Gueli, congratulandosi col vincitore Salvo Astuti, ha dichiarato: “Le elezioni, com’è giusto che sia in democrazia, portano con sé un elemento di certezza: il popolo ha parlato, e a noi spetta il dovere di ascoltare. La partecipazione, quando è libera e consapevole, è sempre una buona notizia per la democrazia, anche quando il risultato non coincide con le nostre aspettative. All’amico Salvo Astuti, che gli elettori hanno scelto come guida dell’amministrazione comunale, porgo i miei più cordiali auguri di buon lavoro.





Governi bene, governi per tutti. La Democrazia Cristiana ha ottenuto un risultato significativo, rappresenteremo in consiglio comunale quella parte di paese che ha creduto nella nostra proposta, e saremo voce attenta e responsabile anche per chi non ne ha. Il voto ci affida un compito importante, quello di esserci per difendere i più deboli promuovendo il bene comune. Lo faremo, come sempre, senza urlare ma facendo ascoltare il rumore delle nostre idee”.

Luogo: Palagonia, PALAGONIA, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.