Fino a qualche anno fa il disco in vinile sembrava un prodotto del passato, da abbandonare nelle cantine o in qualche vetrina dei collezionisti.

Oggi, con 23,6 milioni di copie vendute in Italia solo nel primo semestre del 2023, il vinile è accompagnamento fondamentale delle serate musicali di uomini e donne di tutte le generazioni.

In occasione del “Record store day”, la “Giornata internazionale dei negozi di dischi indipendenti”, sarà in tal senso una giornata di festa da Pablo Bio e Vinili in via Rutelli 11. Dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 si potrà esaminare tra le migliaia di dischi in vinile del negozio di Turi Vasques, alla ricerca sia del prodotto usato di occasione e collezione, che delle nuove copie.

Inoltre si potrà ascoltare musica in compagnia di Sergio Bonfiglioli e incontrare Filippo Barbaro, autore deli libro “Biblioroad”, dedicato alle arti visive nel mondo del vinile. Chi vorrà potrà comprare una copia del testo e ricevere un autografo con dedica dell’autore.

Inoltre, visto che il Record store day corrisponde col giorno del Black Friday, i dischi e i prodotti biologici saranno venduti con uno sconto dal 10 al 20 per cento.

Luogo: Pablo Bio e Vinili, via Rutelli, 11, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Data Inizio: 24/11/2023

Data Fine: 24/11/2023

Ora: 10:00

Artista: vari

Prezzo: 0.00

