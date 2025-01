Il Centro per l’Impiego di Catania realizzerà in data 31 gennaio 2025 il Recruiting Day GNV per la selezione di nuove risorse da impiegare nelle attività di trasporto marittimo.

La compagnia di navigazione GNV ricerca oltre 500 nuove risorse per i seguenti profili professionali:





Carpentiere a bordo

Marinaio II 4 o II 5

Ottonaio a bordo (Installatore di impianti idraulici e di condizionamento nautici)

Direttore di macchina (navale)

Elettricista a bordo

Frigorista di bordo (Frigorista navale)

Giovanotto elettricista di bordo (Elettricista manutentore di impianti)

Piccolo di cucina con esperienza in cucina (Personale non qualificato nei servizi di ristorazione)

Ufficiale di macchina (Macchinista navale)

1° Ufficiale di macchina (Macchinista navale)

Capo Operaio (Meccanico di bordo)

Comune di macchina (Macchinista navale)

Operaio meccanico a bordo (Meccanico di bordo)

Operaio motorista (Motorista navale)

Referente IT (Manutentore di reti e sistemi informatici – Responsabile di reti informatiche)

Shop Assistant (Cassiere di bordo)

Cameriere con esperienza navi traghetto (qualifica da libretto di navigazione)

Assistente ufficio (Assistente amministrativo)

Assistente ufficio – Madrelingua Albanese (Assistente amministrativo)

Assistente ufficio – Madrelingua Araba

Cambusiere di bordo

Cuoco di bordo

Magazziniere di bordo

Pizzaiolo di bordo (Cuoco pizzaiolo)

Piccolo di camera





Nel corso del Recruiting Day, i candidati avranno l’opportunità di sostenere i colloqui di selezione direttamente con i Recruiter di GNV e di conoscere i percorsi di carriera connessi ai diversi profili professionali. Per partecipare alle selezioni è necessario compilare il Modulo online entro il 24 gennaio 2025.

Luogo: Centro per l’Impiego di Catania , Via Nicola Coviello , 6, CATANIA, CATANIA, SICILIA

