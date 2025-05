ENNESIMA INGIUSTIZIA SOCIALE DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA SCHIFANI .NELLA CREAZIONE DI QUESTO REDDITO DI POVERTA ‘DICHIARA COSI TONY GUARINO PRESIDENTE DEL MOVIMENTO DEL POPOLO SICILIANO E PRESIDENTE DELL’ ASSOCIAZIONE LA SICILIA PER I SICILIANI : UN VERO BLEFF QUASI 100.000 SICILIANI IN GRADUATORIA AVENTI DIRITTO DI QUESTA UNA TANTUM DI SCHIFANI MA N SOLO 6000 PERSONE NE AVRANNO IL BENEFICIO , UN VERO SCHIAFFO ALLA POPOLAZIONE CHE VIVE NELL’ ABBANDONO SOCIALE E IN GRAVI DIFFICOLTA’ .

NOI DEL MOVIMENTO DEL POPOLO SICILIANO NON POSSIAMO TOLLERARE QUESTA INGIUSTIZIA SOCIALE ,QUESTA SITUAZIONE STA METTENDO POPOLO CONTRO POPOLO ,E INTOLLERABILE VEDER DA PARTE DELLE ISTITUZIONI REGIONALI UNO SCIACALLAGGIO SOCIALE COSI .NON ESISTONO I POVERI DI SERIE A O SERIE B NOI GIORNO 29 MAGGIO SCENDEREMO IN CAMPO CON UNO SCIOPERO POPOLARE CHE SI TERRA A PIAZZA INDIPENDENZA ALLE ORE 09:30 E INVITIAMO A UNIRSI TUTTI . ABBIAMO ANCHE MOBILITATO I NOSTRI LEGALI PER FAR FARE RICORSO A TUTTI I 90.000 CITTADINI CHE VENGONO ESCLUSI INGIUSTAMENTE .

CONTINUA COSI GUARINO : DOVEVA FARSI I CALCOLI PRIMA SCHIFANI PRIMA DI CREARE QUESTA VERGOGNA, E CHIARO A TUTTA LA POPOLAZIONE CHE E STATA FATTA SOLO PER UN SUO INTERESSE DI PROPAGANDA POLITICA DATO CHE SI AVVICINANO LE ELEZIONI.

NOI CONTRASTEREMO COME MOVIMENTO INSIEME I MOVIMENTI ALLEATI OGNI SUA FORMA DI PROPAGANDA ELETTORALE .NOI NON CI FERMIAMO .

Luogo: Presidenza regione siciliana , Piazza indipendenza , 100, PALERMO, PALERMO, SICILIA

