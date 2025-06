In occasione dell’evento organizzato dalla CGIL Catania per la chiusura della campagna referendaria, Lidia Adorno, deputata del Movimento 5 Stelle all’ARS, ha lanciato un appello convinto al voto, sottolineando l’importanza del referendum come atto di difesa dei diritti e del futuro del Paese.





“Abbiamo l’occasione di dare un segnale forte a questo governo di centrodestra che ha tradito il Sud e abbandonato le nuove generazioni. Che tradisce il sacrificio di chi ha lottato per il valore universale del voto popolare. Votare significa pensare ai nostri giovani, che meritano stabilità e lavoro vero, ma anche a chi ha perso il lavoro da adulto, magari dopo i 50 anni, e oggi viene escluso e dimenticato”.





Adorno ha ricordato che i quesiti referendari puntano a cancellare leggi ingiuste che hanno reso il lavoro più debole, meno sicuro e più precario. “Non basta essere d’accordo: bisogna andare a votare. Chi resta a casa lascia decidere agli altri. Chi va a votare difende se stesso, la propria famiglia e il futuro del Paese. Non basta essere d’accordo: bisogna andare a votare. Chi resta a casa lascia decidere agli altri. Chi va a votare difende il proprio futuro e quello delle nuove generazioni”.

