Lo slogan del Comitato Referendario per la Rappresentanza è “Io voglio scegliere”, che sottolinea gli obiettivi del referendum popolare per la restituzione ai cittadini italiani del diritto di scelta dei propri parlamentari, dopo ben 18 anni e mezzo di esproprio a esclusivo beneficio dei leader dei partiti.



Una violazione della Costituzione, più volte dichiarata incostituzionale dalla Consulta, ma che non è mai stata sanata, poiché le varie leggi elettorali, che si sono succedute nel tempo, si sono tutte mantenute nel solco dell’incostituzionale privazione del diritto di scelta dei parlamentari. E ciò ha, innegabilmente, contribuito a provocare – per non dire che ne ha costituito la prima causa – il progressivo distacco tra popolo e istituzioni, l’aumento esponenziale della sfiducia nella classe politica, l’incremento inarrestabile dell’assenteismo elettorale, come è stato confermato anche nelle ultime elezioni europee, la crescente percezione di inutilità alla partecipazione democratica, per l’assenza di qualsiasi interlocuzione tra eletti ed elettori, oltre che di tutela dei territori.

L’incontro consentirà di spiegare e chiarire come il comitato intende raggiungere l’auspicato obiettivo per ripristinare la Democrazia Rappresentativa, approfondendo il contenuto dei quattro quesiti referendari, e della legge di iniziativa popolare a completamento della proposta, già depositati alla Corte di Cassazione, oltre che di approfondire le procedure per avviare la costituzione dei comitati referendari nei paesi delle province di Siracusa e Ragusa. L’incontro è fissato per il giorno 13 giugno alle ore 17,00 nella Sala A dell’Urban Center, Via Nino Bixio n.1, Siracusa.

On. Nicola Bono

Referente del Comitato per la Rappresentanza

della Sicilia Orientale

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.