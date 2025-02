“Oltre 3 mila dipendenti regionali, nel 2024, hanno partecipato ai percorsi di formazione offerti dalla Regione Siciliana mediante la piattaforma ‘Syllabus’ del Dipartimento per la Funzione pubblica del Ministero per la Pubblica Amministrazione. Peccato che i dipendenti con disabilità visiva, sia non vedenti che ipovedenti, abbiano riscontrato grandi difficoltà che vanno superate, garantendo a tutti l’accesso alla formazione che ha refluenze anche sulle progressioni orizzontali e verticali. Per questo abbiamo scritto al Ministero per la Pubblica amministrazione e all’Assessorato regionale alle Autonomie locali chiedendo un intervento urgente”. Lo dicono Giuseppe Badagliacca, Francesco Marcenò e Angelo Lo Curto del sindacato Siad-Csa-Cisal.





“La Pubblica amministrazione da tempo investe sulla formazione dei dipendenti pubblici – continuano Badagliacca, Marcenò e Lo Curto – che però deve essere agevole per tutti, anche per non vedenti e ipovedenti che hanno invece riscontrato grandi difficoltà. Bisogna garantire a ogni lavoratore la piena accessibilità digitale, come previsto dalle norme, per questo abbiamo proposto una serie di correttivi tecnici che confidiamo siano accolti e attuati nel più breve tempo possibile, offrendo un ambiente di lavoro e formazione realmente inclusivo e attento alle esigenze di tutti”.

