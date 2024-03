L’ On. Rosellina Marchetta, Deputato Segretario all’ ARS, ha presentato un’ interrogazione al Presidente della Regione Schifani e all’ Assessore per le Autonomie locali e la Funzione pubblica Messina richiedendo chiarimenti in ordine alla carenza di figure professionali negli uffici tecnici degli Enti Locali ed alle iniziative che si intendono assumere.

“Si registra – ha scritto nell’ interrogazione l’ On. Marchetta – in quasi tutti gli Enti Locali siciliani, una grave carenza, negli organici, di figure professionali tecniche (Architetti, Ingegneri, Geologi e Geometri), gli Enti Locali, provvedono sempre più ad una sovrapposizione di incarichi, assegnando, ai dipendenti degli uffici tecnici, oltre le ordinarie attività d’ufficio, altresì incarichi di RUP, Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza che richiedono competenze e formazione specifiche, una situazione – continua l’ on. Marchetta – che può essere onte di errori professionali, rischiando di determinare pesanti responsabilità risarcitorie in capo alle amministrazioni”. L’ On. Marchetta evidenzia l’ ottimale funzionamento degli uffici tecnici degli Enti Locali come diventa strategico per lo sviluppo socio economico dei territori e delle comunità chiedendo al presidente Schifani e all’ Assessore Messina quali iniziative e provvedimenti intendano adottare al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine giuridico ed economico che impediscono agli Enti Locali di provvedere all’indizione di concorsi per l’assunzione delle figure professionali da impiegare nei propri uffici tecnici.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.