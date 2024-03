Regione – “Esprimo pieno sostegno ai magistrati che operano negli uffici giudiziari di Sciacca, impegnati quotidianamente per il rispetto della legalità e nell’azione di contrasto alla criminalità organizzata dopo il rinvenimento delle munizioni all’ interno del parcheggio del Tribunale di Sciacca, un gesto che non deve essere sottovalutato, nel condannare fermamente l’accaduto non occorre abbassare la guardia, auspico che le indagini conducano alla rapida individuazione degli autori di questo gesto inqualificabile”. Lo rende noto il Deputato Segretario all’ ARS l’ On. Rosellina Marchetta

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.