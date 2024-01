Sicilia – “Abbiamo approvato la Finanziaria in tempi record in modo da non ricorrere all’esercizio provvisorio, una responsabilità e un impegno di tutti. Un dovere, dopo molti anni nei confronti dei siciliani. Ringrazio i colleghi deputati che hanno manifestato sostegno alle norme finanziarie che prevedono investimenti, servizi e lotta nei confronti del precariato, un vivo ringraziamento anche al Presidente dell’ Ars Galvagno per il garbo e l’ alto stile istituzionale manifestato nel corso dei lavori e degli incontri. Una Finanziaria che prevede la stabilizzazione dei 3700 lavoratori Asu e proroga dei contratti. Personalmente ho contribuito con alcuni emendamenti apprezzati in sede deliberante, oggi consegniamo alla regione una Finanziaria di sviluppo, rigore contabile e riconoscimento della dignità del lavoro”. Lo comunica l’ On. Rosellina Marchetta, Deputato Segretario all’ Assemblea Regionale Siciliana.



Nella foto l’ On. Marchetta e il presidente dell’ ARS Galvagno

