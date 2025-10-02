Palermo. “È stato avviato un percorso importante che, auspichiamo, segni un cambio di passo che conduca all’elaborazione di un’agenda di genere, che sollecitiamo sin dall’avvio del Pnrr”. Così Cgil, Cisl e Uil Sicilia sul protocollo siglato oggi, con la consigliera regionale di parità Angela Maria Serena Galvano, che stabilisce linee guida per la parità di genere. Presenti l’assessora regionale Nuccia Albano e la dirigente regionale del dipartimento Famiglia e Politiche sociali, Letizia Di Liberti.

“Questo accordo – hanno detto la segretaria regionale Cgil Sicilia Gabriella Messina ed Elvira Morana, responsabile Cgil Sicilia delle politiche di genere, la segretaria regionale Cisl Sicilia Chiara Barbera e Vera Carasi coordinatrice per la Cisl regionale del dipartimento donne e delle politiche di genere insieme a Vilma Costa, responsabile del coordinamento pari opportunità e politiche di genere, e Giuseppe Raimondi segretario della Uil Sicilia – rappresenta un importante passo avanti nella lotta alle discriminazioni e per l’inclusione effettiva delle donne in tutti gli ambiti professionali e sociali e contro la violenza di genere, perché dà il via a un’azione sinergica tra istituzioni e sindacati”.

La consigliera di parità, Angela Maria Serena Galvano, ha rilevato “l’importanza del lavoro sinergico per raggiungere gli obiettivi di un importante protocollo che è frutto di un percorso avviato e di una intensa collaborazione con i sindacati”.

Cgil, Cisl e Uil monitoreranno “l’effettiva applicazione del protocollo per affermare una cultura del lavoro inclusiva e rispettosa dei diritti di genere, la parità e il contrasto alla violenza. La Sicilia ha finalmente un riferimento chiaro per superare le disuguaglianze e valorizzare il contributo di tutte e tutti per la crescita sociale ed economica della regione”.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.