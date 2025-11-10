Palermo. “Dai dati economici del primo semestre 2025 emergono segnali incoraggianti per la Sicilia ma il quadro complessivo rimane comunque fragile”, afferma Luisella Lionti, segretaria generale della Uil Sicilia, commentando il report di Bankitalia. “L’aumento dell’occupazione e la crescita del reddito e dei consumi delle famiglie – continua la Lionti – sono risultati positivi che indicano una timida ripresa. Tuttavia, non possiamo ignorare che il tasso di disoccupazione resta su livelli doppi rispetto alla media nazionale e che persistono forti squilibri nei contratti di lavoro, spesso precari e sottopagati”. La Uil Sicilia sottolinea come la ripresa della domanda interna e la crescita del credito alle famiglie testimonino una maggiore fiducia ma al tempo stesso richiedono politiche mirate a rafforzare il potere d’acquisto dei lavoratori e a garantire una più equa redistribuzione della ricchezza. La segretaria conclude: “Serve un piano straordinario per il lavoro che punti su formazione, innovazione, infrastrutture e transizione energetica valorizzando le potenzialità del territorio e restituendo ai giovani siciliani una prospettiva concreta di futuro nella propria terra. La Uil Sicilia continuerà a vigilare affinché la crescita economica non resti solo un dato statistico ma diventi benessere reale per tutte le famiglie”.





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.