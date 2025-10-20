Palermo 20 ottobre 2025 – Riconosciuti a un lavoratore di Reset, delegato della Filcams Cgil, il diritto ad avere retribuiti gli scatti di anzianità. Lo ha deciso il giudice del Tribunale, Paola Marino, emettendo una sentenza (n 4287) che ha stabilito che gli scatti di anzianità nella società consortile che gestisce i servizi territoriali nel Comune di Palermo sono stati sospesi “illegittimamente”.

Al lavoratore, Massimo D’Asta, 56 anni, Rsa della Filcams, il giudice ha riconosciuto anche tutti gli arretrati dovuti.

“Questa sentenza- dichiarano Dario Fazzese e Giuseppe Aiello, rispettivamente segretario Cgil Palermo e segretario generale Filcams Cgil Palermo- conferma la correttezza della posizione espressa dalla Filcams Cgil Palermo, quando il 5 dicembre 2024 abbiamo deciso di non sottoscrivere l’accordo per l’aumento delle ore di lavoro, ritenendo ingiusto che a fronte del sacrosanto diritto a ottenere l’agognato tempo pieno si chiedesse alle lavoratrici e ai lavoratori la rinuncia agli scatti di anzianità maturati presso la Gesip, sospesi nell’anno 2015, all’atto del passaggio da Gesip a Reset”.

“Incoraggiati ancora di più da questa sentenza – aggiungono Fazzese e Aiello – continuerà il nostro impegno affinché sia riconosciuto a tutti i lavoratori che non hanno accettato il ‘ricatto‘ di un accordo da noi ritenuto illegittimo, il tempo pieno e tutti i diritti previsti dal Ccnl”.





