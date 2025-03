Dopo un’assenza durata ben 25 anni, i Retarded tornano a Palermo, per una serata di musica dal vivo che sicuramente si farà ricordare. L’appuntamento è per sabato 15 marzo al PunkFunk (via Napoli 10), si comincia alle 22,30 e l’ingresso è gratuito. La formazione di Voghera – Mera (voce e chitarra), Paolo (basso e cori), Paco (batteria) e Mexicano (chitarra e cori) – non sarà la sola a calcare le scene, perché in apertura del concerto ci saranno gli I-Society, nuovo gruppo formato da membri dei Semprefreski. Basterebbero già queste premesse per capire che ne vedremo (e sentiremo) delle belle, ma ecco qualche informazione in più sul sound e sui protagonisti dei live in programma al Record Shop & Music Bar palermitano.





Risorti dalle ceneri dei pionieri punk pop anni ’90 Home Alone, i Retarded nascono a Voghera e debuttano nel 1998 con tre singoli e un omonimo LP di pura ispirazione ramonesiana. Il disco (inserito da Rolling Stone nella lista dei migliori 10 album punk italiani della decade Novanta) diviene negli anni un riferimento per tutti gli amanti di quello che sarà successivamente definito “ramonescore“. Dopo vari sold-out e diverse edizioni, l’album viene ristampato in vinile da Hey Suburbia Records per celebrare i suoi 25 anni.





Al disco fanno seguito altri due LP, due split CD con gli olandesi The Apers e gli americani The Huntingtons, una lunga serie di 7” e alcune compilations e raccolte. I Retarded hanno girato tutta l’Europa, con oltre 450 concerti e hanno fatto due tour in America. Hanno diviso il palco con band come NOFX, Turbonegro, Ben Weasel, Queers, Teenage Bottlerocket, Travoltas, Squirtgun e molte altre. Dopo lo scioglimento avvenuto nel 2009, si sono riformati nel 2022 e hanno pubblicato una serie di singoli e un album uscito a gennaio 2024 dal titolo “Same as the first”. A partire dal febbraio 2024 hanno iniziato a girare l’Italia per promuovere il disco in lungo e in largo per tutto lo stivale. La data al PunkFunk di Palermo arriverà con un tempismo perfetto, subito dopo l’uscita, il 7 marzo 2025 per Ammonia Records, di “Go Mamba!”, il nuovo singolo digitale.





“Go Mamba!” è una canzone dedicata al concittadino vogherese Jonathan Kogasso, campione italiano dei pesi massimi leggeri, esempio straordinario di tenacia, determinazione e umiltà: un pezzo tra punk rock classico e glam, un incitamento al riscatto sociale attraverso lo sport. Registrata tra Brescia (Indiebox Studio) e Roma (Soniciguana Studio), “Go Mamba!” è stata masterizzata dall’amico fraterno e leggendario guru del punk rock Mass Giorgini.

Ad aprire il concerto dei Retarded al PunkFunk ci saranno gli I-Society. La nuova band è formata da Bizio Rizzo (chitarra e voce), Paolo Ciaccio (basso e voce) e Claudio “Pallino” Mangiapane (batteria e voce) dei Semprefreski, storica punk band palermitana. Il loro sound è un punk-rock con virate pop e aperture indie-rock. Quella di sabato 15 marzo sarà in assoluto la loro prima esibizione live e, visto il background dei componenti di questa formazione, il divertimento non può che essere assicurato.

Luogo: PunkFunk Record Shop & Music Bar, Via Napoli, 10, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 15/03/2025

Data Fine: 15/03/2025

Ora: 22:30

Prezzo: 0.00

