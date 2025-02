La parlamentare regionale: “Grazie a mio emendamento alla finanziaria migliorata la fruizione del sito”.

“La riapertura al pubblico dell’Antica Chiesa Madre di Campanarazzu, a Misterbianco, è per me motivo di grande orgoglio. È la conferma di un impegno politico che ho preso con tutti i cittadini misterbianchesi già a partire dal 2022 quando, grazie ad un mio emendamento alla finanziaria regionale, ho ottenuto la creazione di un apposito capitolo di bilancio che per due anni è stato rifinanziato e che ha permesso di migliorare la fruizione del sito”.





Lo afferma Jose Marano, parlamentare regionale del Movimento Cinquestelle, che annuncia la riapertura al pubblico della Chiesa sepolta dalla colata etnea del 1669 in programma venerdì 21 febbraio a partire dalle 10.

“La sinergia avviata con l’Amministrazione comunale – prosegue la deputata – ha prodotto i suoi frutti: restituiamo ai misterbianchesi e ai turisti un gioiello archeologico che può tornare a splendere nella sua bellezza come parte integrante di un patrimonio storico e culturale senza eguali. Era questo l’intento della mia proposta che è stata poi approvata dal Parlamento siciliano. Lavorare per il territorio è anche l’obiettivo che ispira tutta la mia azione politica”.





