Palermo 27 gennaio 2025 – “L’approvazione del debito fuori bilancio di Rap del 2023, con contestuale ricapitalizzazione del capitale sociale, risponde all’evidente e condiviso obiettivo di estendere la fiducia per un servizio d’igiene ambientale che rimanga in mani pubbliche. Tale situazione, in attesa delle procedure tra cui il trasferimento dei beni da parte del Comune a Rap, che dovrà diventare concreta entro il mese di marzo con il ripristino di un capitale sociale di almeno 50mila euro, richiede adesso un’attenta gestione contabile, impostata secondo i principi del buon padre famiglia, necessaria a ricambiare la fiducia ottenuta e, soprattutto, a garanzia dei livelli occupazionali”.

A dichiararlo sono il segretario generale Fp Cgil Palermo Andrea Gattuso e il responsabile aziendale per la Fp Cgil Palermo Riccardo Acquado, che commentano con favore la ricapitalizzazione e guardano ai prossimi obiettivi come assunzioni, stabilizzazioni, piano industriale.

“La Fp Cgil Palermo ritiene necessario un continuo e proficuo confronto con la società Rap affinché le previsioni contabili, già per l’anno 2025, rispondano a un piano industriale di rilancio, su base triennale, degno di nota e di cui rimaniamo in attesa di trattazione”, aggiungono Gattuso e Acquado.

La Fp Cgil, che sin dall’approvazione delle graduatorie per gli operatori ecologici ha insistito per l’assunzione del personale, ritiene “l’inserimento di nuove energie in azienda un fattore strategico per la crescita”.

“Siamo soddisfatti che si sta dando corso nelle prossime ore all’invio delle lettere di richiesta della documentazione per le assunzioni degli operai e degli autisti, associati al ricorso al turn over di 54 dipendenti andati in pensione nel 2024 – continuano Gattuso e Acquado – E auspichiamo lo scorrimento delle graduatorie per colmare il divario dei pensionamenti degli anni scorsi. Infine, riteniamo che non si possa più rimandare l’opportunità di commutare, quanto prima, i rapporti di lavoro dei 146 dipendenti (46 autisti e 100 operatori ecologici su 306) già assunti a tempo determinato, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato”.







