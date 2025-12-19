Dopo lo straordinario successo ottenuto con il tour “IO…RICCARDO COCCIANTE”, terminato lo scorso settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, Riccardo Cocciante torna live in alcune delle location all’aperto più suggestive d’Italia. La tournée “IO…RICCARDO COCCIANTE NEL 2026” partirà il 20 giugno dal Parco San Valentino di Pordenone e si concluderà il 12 settembre 2026 allo Sferisterio di Macerata, toccando luoghi che coniugano storia, emozione e arte.



Riccardo Cocciante sarà in Sicilia il 30 giugno al Teatro Greco di Siracusa. Il concerto siciliano, prodotto da Vivo Concerti è promosso da Giuseppe Rapisarda Management.



Il tour “IO…RICCARDO COCCIANTE NEL 2026” sarà in scena in Italia nell’anno in cui il Maestro celebrerà i suoi 80 anni, diventando così un’occasione speciale per ascoltare dal vivo e ripercorrere i brani di uno degli artisti e compositori più celebri nel Mondo. Con oltre 40 album pubblicati in tre lingue e una carriera che ha attraversato decenni di musica, Riccardo Cocciante continua a toccare il cuore di generazioni intere, offrendo al pubblico un’esperienza profondamente coinvolgente, autentica e memorabile.

La tournée si intreccia con le date di Notre Dame de Paris, opera popolare moderna che si appresta a celebrare i 25 anni dalla prima messa in scena italiana.



“IO…RICCARDO COCCIANTE NEL 2026” sarà non solo un ritorno sul palco, ma anche una celebrazione di brani senza tempo che continuano a vivere, rinnovarsi ed emozionare. Partirà il 20 giugno al Parco San Valentino di Pordenone, proseguirà il 25 giugno in Piazza San Marco a Venezia, per poi fare tappa il 30 giugno al Teatro Greco di Siracusa, il 4 luglio all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, il 14 luglio a Villa Erba di Cernobbio, il 20 luglio al Castello Carrarese di Este, il 23 agosto al Parco Archeologico di Egnazia a Fasano, il 3 settembre all’Anfiteatro dell’anima di Cervere, il 9 settembre al Castello Visconteo Sforzesco di Vigevano, e concludersi il 12 settembre al Sferisterio di Macerata.





CALENDARIO:

Sabato 20 giugno 2026 | Pordenone – Parco San Valentino

Giovedì 25 giugno 2026 | Venezia – Piazza San Marco

Martedì 30 giugno 2026 | Siracusa – Teatro Greco

Sabato 4 luglio 2026 | Pompei (NA) – Anfiteatro degli Scavi

Martedì 14 luglio 2026 | Cernobbio (CO) – Villa Erba, Lake Sound Park

Lunedì 20 luglio 2026 | Este (PD) – Castello Carrarese, Este Music Festival 2026

Domenica 23 agosto 2026 | Fasano (BR) – Parco Archeologico di Egnazia

Giovedì 3 settembre 2026 | Cervere (CN) – Anfiteatro dell’Anima

Mercoledì 9 settembre 2026 | Vigevano (PV) – Castello Visconteo Sforzesco

Giovedì 12 settembre 2026 | Macerata – Sferisterio







