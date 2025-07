Tra le nuove stelle del motorsport italiano, il nome di Riccardo Orlando brilla con sempre maggiore intensità. Classe 2004, il giovane pilota palermitano sta scrivendo pagine di successi nel mondo delle corse, dimostrando talento, determinazione e un legame indissolubile con la sua terra, la Sicilia.

Riccardo Orlando ha iniziato la sua carriera nel karting, disciplina in cui ha subito dimostrato doti eccezionali, collezionando titoli e riconoscimenti che ne hanno decretato il potenziale. Tra i suoi traguardi più prestigiosi:

• Campione Regionale Assoluto 2023 e 2024

• Campione Italiano Circuiti Cittadini Area Sud 2023

• Vice Campione Italiano Coppa dei Campioni 2024

• Campione Regionale Piste 2024





Con una crescita costante e una mentalità da vincente, Riccardo ha compiuto il salto verso le monoposto, approdando alla Formula 4 FX Italian Series, dove ha già lasciato il segno in sole quattro gare con vittorie e podi in circuiti iconici come Mugello, Magione, Varano De Melegari e Imola.

Riccardo si descrive come un pilota versatile, capace di adattarsi rapidamente alle diverse condizioni di gara. “La mia forza è l’adattamento: quando mi viene indicata una strategia, riesco a metterla in pratica immediatamente”, racconta. Il suo stile combina l’aggressività in pista di Max Verstappen con l’eleganza tecnica di Charles Leclerc, mentre il suo idolo rimane Lewis Hamilton, esempio di resilienza e successo.

Nato e cresciuto a Palermo, Riccardo porta con sé l’orgoglio delle sue radici. “Essere siciliano mi dà una marcia in più” afferma. Nonostante le difficoltà logistiche legate alla carenza di circuiti ad alto livello in Sicilia, Riccardo ha saputo trasformare ogni sfida in opportunità, dimostrando che con passione e sacrifici ogni obiettivo è raggiungibile.





La strada verso il motorsport di vertice è lastricata di sacrifici, e Riccardo lo sa bene. “I miei genitori hanno sostenuto gran parte delle spese iniziali, e io ho lavorato sodo per trovare sponsor e migliorare giorno dopo giorno”, confida. Oggi, a soli 20 anni, il suo obiettivo è chiaro: la Formula 1. “È il mio sogno da sempre, e non mi fermerò finché non avrò dato tutto per raggiungerlo”.

Riccardo lancia un messaggio ai ragazzi che, come lui, sognano una carriera nel motorsport: “Credete in voi stessi, lavorate duramente e non lasciatevi scoraggiare. Il talento è importante, ma senza impegno e sacrifici non si va lontano. E soprattutto: non abbiate paura di osare”.

Con una stagione promettente in Formula 4 e l’ambizione di salire di categoria, Riccardo Orlando rappresenta una delle speranze più concrete del motorsport italiano. La sua storia è quella di un ragazzo che, partendo dalla Sicilia, sta conquistando pista dopo pista, con la grinta di chi sa che il traguardo più ambito è a portata di volante.

Prossime gare in Formula 4 FX Italian Series:

19/21 settembre: Autodromo di Valle lunga (RM)

14/16 novembre; Circuito di Misano (Rimini)

