L’Amministrazione comunale di Mascali ha reso noto che sono aperti i termini per la richiesta del servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2025/2026. Le istanze dovranno essere inviate entro e non oltre il 30 novembre 2025. Sono disponibili due distinti moduli di domanda, scaricabili dal sito istituzionale del Comune: Scuolabus Comunale per Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado.

Questo servizio è dedicato agli alunni residenti nelle frazioni di Mascali che non dispongono di una scuola corrispondente al loro grado di istruzione.





Trasporto Scolastico per scuole Secondarie di Secondo Grado in altri Comuni: Gli studenti di Mascali che frequentano istituti superiori situati in Comuni limitrofi possono richiedere un contributo o un servizio di trasporto dedicato. L’iniziativa mira a supportare le famiglie e a facilitare la frequenza scolastica anche per chi sceglie percorsi di studio non disponibili direttamente a Mascali.

“Il servizio scuolabus – afferma il vice sindaco Veronica Musumeci – è fondamentale per le famiglie che risiedono nelle frazioni dove non è presente una scuola primaria o secondaria di primo grado, eliminando un ostacolo significativo alla frequenza scolastica. Inoltre, siamo consapevoli delle sfide che affrontano gli studenti che frequentano le scuole superiori in altri Comuni. Per questo motivo, abbiamo mantenuto il servizio di trasporto anche per loro, un sostegno concreto per le nostre famiglie e un incentivo a proseguire il percorso formativo desiderato.”

