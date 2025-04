L’investigatore internazionale Luca Tartaglia ha ricevuto la laurea honoris causa in ” scienze giuridiche ” indirizzo criminologico investigativo firmata dal pro rettore vicario dell università telematica di indirizzo internazionale isfoa il dottor Vincenzo Mallamaci. È stato Nicolò Mannino presidente del Parlamento della Legalità Internazionale e interlocutore referente della Pontificia Accademia di Teologia città del Vaticano a presentare con una incisiva relazione al Senato Accademico la figura è l’ operato di Luca Tartaglia, il quale dopo avere prestato servizio presso la Squadra Mobile di Milano adesso è il fondatore e la punta di diamante di una prestigiosa e professionale società di tutela, sicurezza e investigazioni che opera su territorio internazionale e non solo. Nicolò Mannino, che ha conosciuto Luca Tartaglia proprio dopo le stragi del 92 ha voluto così presentare e chiedere per l’ investigatore ” speciale ” la laurea honoris causa in un ambito particolarmente attinente a lui. Tartaglia ha voluto dedicare la laurea a una persona che porta nel cuore essendo anche un uomo di fede e di solidarietà vera: il suo cuore e pensiero sono volati in piazza anita Garibaldi proprio davanti al portone dove è stato ucciso padre Pino Puglisi. Li ha ripreso la laurea honoris causa e simbolicamente l’ ha consegnata nel silenzio del sacrificio a un ” grande uomo, un sacerdote forte e credibile, ucciso in odio alla fede “. Nicolò Mannino nei prossimi giorni sarà a Milano a incontrare tutta la grande squadra operativa nel settore investigativo ” Sono questi segni tangibili di un grande cuore- ha detto Nicolò Mannino- e Luca di cuore se ne intende poiché sa sempre comunicare prima l’ umanità e poi la professionalità della bella persona che è “.



