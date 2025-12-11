La presidente del Movimento Italiano per la Gentilezza, Natalia Re, ha

consegnato l’attestato di pubblica benemerenza

per l’edizione 2025, al Presidente della Fondazione Med-Or, senatore Marco Minniti, «per l’impegno costante nel promuovere dialogo, cooperazione e stabilità tra popoli, culture e istituzioni”.

L’Attestazione di Pubblica Benemerenza e’ un riconoscimento speciale assegnato esclusivamente una volta l’anno a personalità, amministrazioni, enti, istituzioni e organizzazioni che partecipano con merito alla vita pubblica del Paese. Un’onorificenza che viene attribuita a chi, con attività coerenti ai valori del MIG, ha contribuito all’unità nazionale attraverso atti di altruismo, responsabilità e abnegazione sociale.

Nel quadro degli eventi istituzionali del MIG, si è poi svolta la cerimonia di consegna dei Gelsomini Gialli International Kindness Awards 2025, i riconoscimenti rivolti a personalità che incarnano i valori della gentilezza come forza sociale.

È il fiore di chi compie atti di bene, ma anche di chi sa accoglierli. Per questo il Movimento Italiano per la Gentilezza lo ha adottato come riconoscimento annuale da offrire a figure che, in ambito pubblico o privato, si distinguono per il loro contributo umano e sociale.

Il primo Gelsomino Giallo 2025 è stato assegnato a Roma, all’Università Luiss, alla Professoressa Francesca Corrao. Altri gelsomini gialli sono stati poi consegnati nell’ambito di una cerimonia che si è svolta a Palazzo Branciforte a Palermo sede degli eventi collaterali al congresso “Ponti di Cura: Neonatologia, pediatria e comunità. Un dialogo multidisciplinare nel cuore del Mediterraneo”. Sono stati premiate ulteriori personalità del mondo accademico, culturale e istituzionale impegnate nella costruzione di relazioni di fiducia, sviluppo e cooperazione nel Mediterraneo. Il gelsomino e’stato consegnato all’assessore regionale Alessandro Aricò, al dottore Roberto Piscitello, sll’ingegnere Inghani, all’avvocato Adriana Brusca ed è prevista un’altra consegna nei prossimi giorni in cui verrà consegnato il gelsomino all’europarlamentare Giuseppe Lupo, al dottore Michele Di Chiara ed giornalista Felice Cavallaro.





“Siamo lieti di concludere l’anno- spiega

la Presidente del MIG, Natalia Re- con il segno tangibile di un percorso che valorizza eccellenze capaci di generare impatto positivo nei territori. La gentilezza è una risorsa strategica per la sicurezza, la convivenza e lo sviluppo sociale. Riconoscere chi la pratica con coerenza e visione significa rafforzare un modello di comunità più responsabile, inclusiva e attenta al bene comune, quanto al Sen. Marco Minniti è stato un privilegio per tutta la nostra community”.

“Sono molto onorato- ha detto il Presidente della Fondazione Med-Or, Marco Minniti-

di aver ricevuto questo riconoscimento. Ringrazio il MIG e la Dottoressa Re per la considerazione riservata”.

