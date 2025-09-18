“Il completamento dell’iter autorizzativo per la ricostruzione dell’impianto di trattamento rifiuti di contrada Poggiarelli a Grammichele rappresenta una notizia di grande rilevanza per l’intero territorio calatino. Desidero esprimere il mio plauso all’assessore regionale all’Energia e ai servizi di pubblica utilità Francesco Colianni e, prima ancora, all’assessore Roberto Di Mauro che aveva avviato con determinazione questo percorso”.

Lo dichiara il deputato regionale di Grande Sicilia on. Giuseppe Lombardo.





“Si tratta di una struttura indispensabile per assicurare un sistema efficiente e moderno di gestione della frazione secca dei rifiuti, con ricadute dirette sulla sostenibilità ambientale e sulla qualità della vita dei cittadini. L’impegno della Regione Siciliana, con il finanziamento di oltre 13 milioni di euro a valere sui fondi Poc, conferma l’attenzione concreta del governo nei confronti di un territorio che necessita di infrastrutture strategiche”.

Lombardo sottolinea come il nuovo progetto rappresenti una risposta attesa da anni dopo i danni subiti dallo stabilimento a causa dei numerosi incendi.





“Il ripristino e l’ampliamento del capannone, l’aumento della capacità di stoccaggio, l’adozione di sistemi avanzati di prevenzione incendi, la realizzazione di un bacino idrico artificiale e l’aggiornamento tecnologico delle linee di selezione sono interventi che rafforzano non solo l’impianto ma anche la sicurezza e la tutela ambientale”.

“Il territorio calatino potrà finalmente contare su un’infrastruttura moderna e strategica, grazie anche ad una dimostrazione concreta di come, quando si opera con responsabilità e visione, si possono ottenere risultati importanti per il bene della comunità”.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.