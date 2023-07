Dopo sei anni, ritorna con una nuova mostra fotografica di paesaggi siciliani, l’artista Giò Calacibetta che per diversi anni ha calcato la scena artistica di Milano; maestro della luce e della fotografia ritrattistica in bianco e nero. In questi ultimi anni si è dedicato a una ricerca artistica e interpretativa del paesaggio siciliano che gli ha permesso di ottenere una serie di consensi in diverse mostre fotografiche realizzate a Milano come “Ho dipinto con luce” nel 2013. Le sue foto sono state definite come “splendide pitture”. Un racconto antropologico ed umano di luoghi, luce, forme e colori catturate nelle varie stagioni dell’anno. Gio Calascibetta esprime il suo estro creativo catturando punti di vista inediti di ambienti e paesaggi di molte località poco conosciute al fine di suscitare la curiosità dello spettatore per spingerli ad esplorarli fisicamente. Ecco perché Giò Calascibetta ritorna con la mostra fotografica Ho dipinto con la luce 2 con nuovi scatti inediti per condividere con tutti i riesini questo lungo viaggio all’interno della Sicilia. Un cammino fotografico che non finisce mai; tanto è vero che Gio Calacibetta ultimamente sta continuando a il suo percorso artistico attraverso i ritratti catturati attraverso le Street Photograpy e i ritratti artistici ambientali. La mostra verrà inaugurata il 22 luglio alle ore 20.30 presso l’Auditorium Filippo Scroppo presso il Centro Polivalente Gaetano Butera di Riesi sito in Viale Don Bosco. Una mostra patrocinata dal Comune di Riesi e che sarà visitabile fino al 5 agosto, tutti i giorni dalle ore 19.45 alle ore 22.00.

Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.