“I comuni siciliani sono attanagliati dal grave problema delle discariche abusive che vengono create gettando rifiuti in campagna o nelle strade delle città. Oltre al punto di vista del decoro, le discariche illegali hanno un impatto negativo su piante e animali che si trovano vicino ad esse, minacciando la qualità dell’acqua, del suolo e dell’aria, nonché la salute umana.





Spesso le amministrazioni comunali devono fare fronte allo smaltimento dei rifiuti e alla rimozione di queste discariche a cielo aperto gravando sul bilancio comunale. In molte realtà i sindaci lamentano l’impossibilità a vario titolo di poter procedere soprattutto per mancanza di risorse economiche, il problema si aggrava ancora di più in quei comuni nei cui territori sono presenti le discariche legali e in quei comuni le cui discariche sono nelle immediate vicinanze compromettendo le condizioni ambientali del territorio e la situazione igienico-sanitaria dei residenti.





Una legge nazionale prevede un contributo per ristorare i comuni dove sono ubicate le discariche e per quelli limitrofi. Oggi ho presentato un emendamento che preveda, per questi stessi comuni, di utilizzare parte di tale contributo per lo smaltimento delle discariche abusive presenti in area comunale. Questa è la strada da percorrere per cercare di eliminare un problema annoso, inoltre deve trovare la collaborazione dei cittadini ad essere più diligenti evitando di gettare rifiuti illegalmente.” Così in una nota il commento del deputato questore all’Ars Vincenzo Figuccia.

