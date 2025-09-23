Interruzione del servizio dovuta all’incendio che domenica 21 settembre ha interessato l’impianto della Ecoface Industry srl.

Di concerto con l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Walter Tesauro, Dusty ha previsto per la giornata di oggi, martedì 23 settembre, l’interruzione del servizio di raccolta differenziata di plastica, carta e cartone. Pertanto, questa sera gli utenti non dovranno esporre le frazioni di rifiuti poc’anzi elencate.





La sospensione del servizio raccolta di plastica, carta e cartone si è resa necessaria a causa dell’incendio che, domenica scorsa, ha interessato l’impianto della Ecoface Industry srl.

Dusty precisa inoltre che, allo scopo di evitare ulteriori disservizi e disagi per i cittadini, gli uffici preposti sono già al lavoro per individuare un impianto alternativo ed assicurare così la regolare raccolta differenziata dei rifiuti nei prossimi giorni.

