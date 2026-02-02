Incontro/dibattito “La riforma costituzionale della magistratura: la posta in gioco e i rischi per la democrazia”

Interventi:

Silvia Albano – presidente Magistratura Democratica

Piergiorgio Morosini – presidente Tribunale di Palermo

Roberto Scarpinato – ex magistrato – Senatore della Repubblica

Alberto Vannucci –Università di Pisa

Sabato 7 febbraio 2026 ore 17 presso Noz Nuove officine Zisa ai Cantieri culturali alla Zisa | Palermo

Luogo: NOZ NUOVE OFFICINE ZISA, Cantieri culturali alla Zisa – via Paolo Gili , 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.