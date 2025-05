Venerdì 16 maggio, alle ore 15:30, presso la Sala De Seta dei Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, sarà ufficialmente presentata la Fondazione Domani Tu ETS, nata per iniziativa di Anffas Palermo (Associazione Nazionale Familiari di Persone con Disabilità Intellettive e Disturbi del Neurosviluppo). L’iniziativa rappresenta una tappa significativa per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.

L’evento, patrocinato dal Comune di Palermo, vedrà il collegamento in video del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e sarà dedicato al tema della riforma del Terzo Settore e delle nuove politiche per l’inclusione. In particolare, si discuterà del “Progetto di vita individuale”, introdotto dal Decreto Legislativo 62/2024, che ridefinisce in profondità l’approccio alle politiche per la disabilità.

Alla manifestazione parteciperanno Roberto Speziale, presidente nazionale di Anffas, Antonio Costanza, presidente di Anffas Sicilia e della nuova Fondazione, oltre a numerosi rappresentanti del mondo istituzionale e associativo. Tra gli interventi attesi figurano quelli di Rossella Miorin, Direttore Generale della Fondazione, e di Alessia Maria Gatto, componente del Centro Studi Giuridici e Sociali di Anffas Nazionale. Presente anche il vicesindaco di Palermo Giampiero Cannella.

Disabilità e territorio: verso un nuovo modello di intervento integrato

Il Decreto Legislativo 62/2024 introduce una visione profondamente innovativa: il “Progetto di vita individuale” non si limita all’erogazione di servizi, ma promuove un percorso personalizzato e condiviso, che mette al centro la persona con disabilità, i suoi desideri, le sue capacità e il contesto di vita.

Viene così incoraggiata una collaborazione tra famiglie, istituzioni e comunità per garantire risposte integrate e promuovere autonomia e inclusione sociale.

Palermo è stata scelta come città pilota per l’attuazione della riforma a partire da settembre, confermando il suo ruolo centrale in un momento di trasformazione normativa e culturale. Tuttavia, si evidenziano forti disparità territoriali nell’attuazione del progetto: se alcuni capoluoghi siciliani risultano più avanzati, nei piccoli comuni il percorso è ancora in fase iniziale.

Durante l’evento, verrà dato spazio alle testimonianze dirette di una persona con disabilità e di un genitore, che offriranno un punto di vista autentico su autonomia, partecipazione e inclusione.

L’incontro del 16 maggio segna l’avvio di un percorso che unisce riflessione, confronto e celebrazione. La Fondazione Domani Tu ETS vuole rappresentare uno strumento concreto per le persone con disabilità, le loro famiglie e l’intera comunità. L’incontro è in fase di accreditamento come evento formativo presso l’Ordine degli Assistenti Sociali.

“Quella del 16 maggio sarà una giornata carica di significato – dichiara Antonio Costanza, presidente di Anffas Sicilia – un momento in cui accenderemo i riflettori su uno strumento fondamentale come il progetto di vita individuale, che può davvero cambiare il modo in cui rispondiamo ai bisogni delle persone con disabilità intellettive e delle loro famiglie. Sarà anche un’occasione preziosa per condividere esperienze e prospettive con tante realtà del territorio e della rete Anffas, e per celebrare insieme la nascita della Fondazione Domani Tu ETS: una nuova energia al servizio dei diritti, dell’autonomia e dell’inclusione”.

Luogo: Sala De Seta dei Cantieri Culturali alla Zisa, Via Paolo Gili, 4, PALERMO, PALERMO, SICILIA

Tipo evento: convegno

Data Inizio: 16/05/2025

Data Fine: 16/05/2025

Ora: 15:30

Artista: Anffas Palermo

