In questa città si è sempre fatta la guerra a chi crea ricchezza, a chi investe, a chi studia. Oggi in controtendenza, proponiamo il nostro modello di sviluppo: la fusione tra il patrimonio immobiliare e lo sport.

Negli ultimi trent’anni. Il professionista, l’imprenditore, l’investitore in genere invece di essere considerato un motore dell’economia, spesso viene trattato come un nemico da spremere, da controllare, da sospettare, da inquisire, da perseguitare. Ne paghiamo il prezzo: la città è in decrescita, in involuzione, in degenerazione; i negozi chiudono, le aziende si spostano all’estero e il lavoro vero, quello produttivo, sparisce.

Solo Eni continua a fare affari d’oro con gas, petrolio, inquinamento incontrastato dalle istituzioni. Non c’è certezza del diritto, non c’è perequazione, non esiste stabilità, non c’è visione, la città negli ultimi anni ha costruito solo personaggi virtuali, i danni sono incalcolabili per l’economia.





I professionisti, i commercianti, gli imprenditori, da Gela, se ne vanno. Le istituzioni, i comunicatori di professione soffocano chi crea lavoro, chi crede nello sviluppo di questo territorio; lo sviluppo, significa ricchezza collettiva, chi crea ricchezza porta benessere, a tutti; tutti, indistintamente, si avvantaggiano degli investimenti degli altri.

Passano i decenni. Nel frattempo, Gela da 87.000 abitanti perde circa 13.000 gelesi, la città si svuota della migliore forza intellettuale, produttiva, lavorativa, ne risente pesantemente il mercato immobiliare con ribassi che in alcune zone anche del 60%. Le aziende chiudono, le piccole attività muoiono. Resta solo ENI con la sua arroganza “dispotista” corrompe, insabbia, inquina nell’area industriale, molto distante da Gela centro.





A Gela negli ultimi anni si risveglia la voglia di investire nel turismo; lentamente i professionisti, gli imprenditori prendono consapevolezza della risorsa turismo, della ricchezza dei monumenti, dei musei, delle chiese, della sabbia di altissima qualità, soffice e color oro, dei paesaggi, dei bunker, dei reperti greci, sparsi in ogni angolo di Gela vecchia.

La città si inizia a riempire di B&B, affittacamere, per le strade si parla di investimenti e finanziamenti nel settore alberghiero.

Il nostro modello di sviluppo può essere esportato in qualsiasi località meridionale, vuole fondere e valorizzare i monumenti con lo sport; il calcio, come la pallavolo possono essere un volano per fare conoscere al mondo le meraviglie della città, in queste settimane continuiamo a parlarne con una multinazionale, speriamo riuscire a farla investire in una delle località più belle del Mediterraneo.

Francesco Agati

Luogo: GELA, CALTANISSETTA, SICILIA

