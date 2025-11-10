A Novembre 2024 è iniziato il percorso che ha portato me ed altre tre giovani donne ad essere Ambasciatrici Culturali del progetto New Inherit finanziato dalla comunità Europea nell’ambito del programma Creative Europe (ID progetto 101131362). Dopo la prima intensa tappa a Berlino, Weimar ed Erfurt, e successivamente a Murcia, siamo arrivate a Bruxelles: terzo ed ultimo incontro formativo del ciclo, che chiude idealmente questa fase ma apre nuove strade per il futuro.

Questa visita studio è stata, innanzi tutto, un’ulteriore occasione di esplorare approcci innovativi al riuso adattivo degli spazi. Le attività si sono svolte da TRACK.brussels, ex-museo all’interno della stazione Nord della città, rigenerato e trasformato in un hub creativo e di partecipazione giovanile proprio grazie al progetto New Inherit e al lavoro del partner belga Urban Foxes. Abbiamo anche avuto modo di conoscere due esempi significativi di riuso di luoghi di culto: la House of Compassion, una chiesa attivista che si adopera per la giustizia sociale e climatica e l’accoglienza di chi è ai margini. Appena entrate nella chiesa, abbiamo pensato che è così che spazi religiosi dovrebbero essere: una grande tavola imbandita al posto dei banchi per sedersi, ogni tipo di materiale necessario ad ospitare – letteralmente! – chi ne ha bisogno, ed attività giornaliere di cura e socializzazione per la comunità.

Maniak Padoue, invece, è una palestra di arrampicata situata all’interno di una chiesa che, in parte, continua ad operare regolarmente, dimostrando che gli spazi sacri possono continuare a vivere in nuove forme, contribuendo a costruire comunità e a rinnovare le geografie sociali e culturali dei quartieri. Infine, lo spazio Capital, un “rifugio in città” dove giovani del quartiere Nord di Bruxelles possono stare, studiare, coltivare talenti e passioni ma anche sviluppare idee ed entrare in contatto con organizzazioni ed imprese.

Oltre alle visite sul campo, questa formazione ha permesso ad ambasciatori e ambasciatrici culturali dei paesi partner di condividere con tutti il percorso svolto, raccontando attività svolte, sfide affrontate, successi e aspetti da migliorare nei diversi processi di riattivazione di testbed. La conferenza finale, a chiusura e celebrazione di New Inherit, è stata fondamentale per sperimentare con la narrazione di un percorso complesso e lungo un anno, che ha visto coinvolti diversi cittadini, associazioni, ma anche competenze e visioni. Raccontare Orbita ed il processo che l’ha vista nascere ad un pubblico esterno interessato a conoscere cosa è stato realizzato a Palermo è stato senza dubbio importante. Ci ha permesso di fare un punto su cosa, quest’anno, ci ha lasciato, e riflettere su obiettivi raggiunti, lezioni apprese e prossime sfide.

Questi giorni sono stati anche occasione, per noi ambasciatrici, di non considerare questa ultima tappa come una fine, ma come un punto di partenza per continuare a lavorare insieme, nelle progettualità nate durante New Inherit, con le comunità e gli spazi con cui abbiamo collaborato, e guardare anche a nuove idee future.

In definitiva, Bruxelles ha offerto non solo un’occasione formativa e di networking, ma un’esperienza concreta di come il patrimonio possa diventare motore di trasformazione sociale, culturale e urbana, e di come la partecipazione attiva dei giovani e delle comunità possa reinventare luoghi e relazioni.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.