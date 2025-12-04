Investimenti per 2 milioni 890 mila euro verranno fatti a Cefalù con l’avanzo di amministrazione approvato dal Consiglio Comunale. Dove? Risponde a questa domanda nell’intervista che apre il giornale il Vicesindaco Rosario Lapunzina. Altri temi: la rigenerazione di una zona strategica per il futuro della città, l’area “Miccichè”; la premialità frutto della raccolta differenziata dei rifiuti, il turismo ed il calendario del “Magico Natale”.

Il Vespa club di Termini Imerese, conta 250 soci, festeggia i primi 10 anni vita, parteciperà al Raduno mondiale di giugno ed organizza per l’estate un raduno nazionale dei vespisti. Intervista al Vicepresidente Dino Gueli.

Le idee e le iniziative che nascono nei nostri territori sono assolutamente competitive a livello europeo ed extra-europeo. Va sostenuta l’attuazione del turismo costiero e circolare nel Mediterraneo. Il positivo esempio del progetto di pesca-turismo realizzato insieme ai pescatori di Trabia – Interv. Alessandro Melillo, europrogettista, direttore Prism – impresa sociale.

Composizioni per Antonio Presti e la fiumara d’arte, il pittore Giuseppe Forte, la cantautrice siciliana Rosa Balistreri – intervista Gaetano Forte.

Questi i titoli e le voci principali del Giornale di Cefalù – anno 42 n.1868 – videonotiziario – web diretto e condotto da Carlo Antonio Biondo; dal 4 dicembre 2025 su facebook profilo Adriano Cammarata e sul canale you tube Carlo Antonio Biondo. Archivio Giornale su cammarataweb; link su tutti i social.





