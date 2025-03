Nel 1953 alcuni studiosi siracusani ebbero l’idea di costituire a Siracusa un Istituto di studi storici che curasse gli studi sulla storia della città e del suo territorio. La costituzione della società fu formalizzata con atto pubblico il 5 aprile 1955, col nome di “Società Siracusana di Storia Patria”. Da allora l’associazione ha prodotto ricerche scientifiche di natura storica, curato pubblicazioni, convegni, conferenze ed altre manifestazioni, instaurato rapporti di collaborazione e scambi con altre realtà nazionali, divenendo così una importante istituzione culturale della città di Siracusa. La Società Siracusana di Storia Patria nei giorni scorsi, nel corso dell’assemblea dei Soci , ha rinnovato le cariche sociali per il triennio 2024-2026. Il nuovo Direttivo è composto da Salvatore Santuccio (presidente), Angelo Annino e Lorenzo Guzzardi (vice presidenti) , Vincenzo Di Falco (segretario), Giorgio Boccadifuoco (tesoriere), Federico Fazio, Sebastiano Grimaldi, Carmelo Scandurra, Dario Scarfì e Rosa Savarino (consiglieri). Giovanni Schininà è stato confermato nell’incarico di direttore scientifico dell’Archivio Storico Siracusano, mentre come membro della Commissione dei garanti del testamento Reimann è stato nominato Francesco Maria Atanasio. La Società Siracusana di Storia Patria proseguirà con impegno e rigore scientifico la propria attività: il prossimo imminente impegno pubblico sarà la presentazione del nuovo numero della propria rivista, l’ “Archivio storico siracusano”, che avverrà sabato 5 aprile 2025 alle ore 17,30 presso il Centro studi “Il Cerchio” di via Arsenale n, 40/B.

Luogo: Siracusa

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.