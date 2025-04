L’Associazione Lavoratori Stranieri (ALS) di Palermo, realtà promossa dal Movimento Cristiano Lavoratori (MCL), ha recentemente rinnovato il proprio Comitato Esecutivo provinciale. Un cambiamento che segna un passo significativo verso una gestione sempre vicina alle esigenze della comunità straniera del territorio. Il nuovo organo direttivo è composto da giovani di origine straniera che, dopo un lungo percorso di integrazione in Italia, hanno ottenuto la cittadinanza e scelto di restituire alla comunità ciò che hanno ricevuto in termini di accoglienza e opportunità, sempre più protagonisti delle azioni che li riguardano.

Tra i membri del rinnovato Comitato c’è anche Achraf Halouani, originario del Marocco e residente a Palermo da oltre dodici anni: “Nel mio percorso di integrazione ho incontrato molte difficoltà, spesso legate a ostacoli linguistici, culturali o sociali. Queste esperienze mi hanno motivato a impegnarmi attivamente per diventare un punto di riferimento, costruendo un ponte tra i cittadini stranieri e i servizi del territorio” – continua -. La vulnerabilità lavorativa è una delle sfide più urgenti che molti si trovano ad affrontare. Per questo motivo, con l’ALS abbiamo avviato uno sportello gratuito che offrirà supporto non solo nell’orientamento professionale, ma anche in ambito legale, fiscale, psicologico e sociale. Inclusione significa proprio questo: creare spazi di ascolto e comprensione, in cui le differenze non siano viste come barriere ma come occasioni di crescita”, conclude.

Con questo nuovo assetto, l’ALS di Palermo conferma il proprio impegno nel garantire una rappresentanza attiva e consapevole dei lavoratori stranieri, lavorando per creare un ambiente inclusivo, dove i diritti di ogni lavoratore siano rispettati e valorizzati.

