La Commissione Elettorale dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Palermo, a seguito del ricorso al Tar Palermo presentato dal Consigliere uscente, dottor Ignazio Marretta, difeso dagli avvocati Francesco Stallone e Maria Stefania Pipia, dello Studio legale P.MMS Legal, ha accolto il ricorso formulato dal ricorrente e lo ha riammesso, con effetto immediato, quale candidato per le elezioni del rinnovo del Consiglio dell’Ordine 2025/2029 che si svolgeranno dall’8 settembre 2025. Il ricorso al Tar per il dottor Marretta avverso l’esclusione dalle liste dei candidati alle elezioni degli Agronomi era stato formulato nella mattinata di ieri. Nella stessa serata i legali hanno ricevuto il verbale del Presidente della Commissione Elettorale Territoriale che, in autotutela, ha accolto le censure all’esclusione e lo ha ammesso. Soddisfazione per l’esito della vicenda viene espressa dal dottore Marretta, pur nella consapevolezza dello svantaggio per la perdita di alcuni giorni utili per la campagna elettorale.

