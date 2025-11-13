Confintesa ha sottoscritto l’ipotesi di rinnovo del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL) relativo al triennio 2022-2024 per i dipendenti della Regione Siciliana, pur esprimendo forti riserve sul contenuto e sull’approccio adottato da ARAN Sicilia.

Il testo proposto da ARAN Sicilia si configura come un mero “copia e incolla” del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL) relativo al triennio 2019-2021, con modifiche minime e marginali dal punto di vista giuridico, senza introdurre innovazioni capaci di incidere concretamente sull’organizzazione del lavoro, sui diritti dei dipendenti o sulla valorizzazione delle professionalità.



Tale operazione rappresenta un’occasione mancata per costruire un contratto che risponda concretamente alle esigenze dei dipendenti del comparto.

Confintesa prende atto, con rammarico, del fatto che – ad eccezione dell’accoglimento della proposta relativa all’articolazione dell’orario ordinario di lavoro su quattro giorni, per un totale di 36 ore settimanali – le ulteriori modifiche richieste non abbiano trovato riscontro nella nuova stesura del testo contrattuale.



Confintesa denuncia, inoltre, l’inadeguatezza dell’incremento retributivo previsto, che risulta del tutto insufficiente a compensare l’inflazione galoppante degli ultimi anni. Il potere d’acquisto dei dipendenti regionali continua a erodersi, senza che il contratto offra strumenti efficaci di tutela economica.

La sottoscrizione dell’ipotesi di rinnovo da parte di Confintesa non rappresenta un’approvazione del merito, bensì una scelta strategica per continuare a esercitare, in tutte le sedi competenti – comprese quelle contrattuali – la difesa della dignità e dei diritti dei dipendenti regionali – così dichiara il Segretario Regionale Antonio Russo.

Inoltre, dichiara il Segretario Confederale Domenico Amato “Alla luce di quanto emerso, Confintesa chiede formalmente la chiusura dell’ARAN Sicilia, considerata ormai priva di autonomia, credibilità e utilità nel processo di contrattazione collettiva regionale”.



Luogo: Segreteria Confederale Territoriale Confintesa Palermo e Sicilia, Via Giovan Battista Vaccarini, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

