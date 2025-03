Cinque tra i più importanti musicisti del panorama jazzistico internazionale, guidati dal sassofonista canicattinese Rino Cirinnà, direttore artistico da anni del più che trentennale Festival Jazz di Canicattini Bagni, il 4 aprile 2025 saranno in Ucraina, a Kiev, per un concerto per la pace.

Con Rino Cirinnà e il suo progetto “Sketches of Islands” ci saranno il grande Paolo Fresu, tromba, Edoardo Petretti, pianoforte, Marco Zenini, basso, e Francesco De Rubeis, batteria e percussioni.

Un concerto che nasce su invito dell’Ambasciatore italiano in Ucraina, Carlo Formosa, e dell’Istituto Italiano di Cultura.

A Kiev Cirinnà e Fresu il 3 aprile terranno anche un seminario agli studenti del Conservatorio della capitale ucraina, poi ad agosto, insieme, alla 31° edizione del Festival Internazionale Jazz di Canicattini Bagni, che ha visto proprio un giovanissimo, ma già importante, Paolo Fresu, padrino della prima edizione nel lontano 1995, e come sempre avrà sul palco i migliori musicisti del panorama jazzistico italiano e internazionale.





Quello stesso palco che in questi anni ha fatto da laboratorio per generazioni di giovani jazzista, forte della lunga tradizione musicale che caratterizza Canicattini Bagni “Città del Liberty e della Musica” con i 155 anni della sua storica Banda, una florida e produttiva Scuola di Musica, dove sono cresciuti e si sono formati jazzisti del calibro dei fratelli Amato, “Amato Jazz Trio” (Elio, trombone – flicorno – pianoforte; Alberto, contrabbasso; Sergio, batteria, sostituito dal fratello minore Loris dopo la sua prematura e tragica scomparsa il 13 dicembre 2003) e Rino Cirinnà, tre generazioni di musicisti le loro, diventati tra le figure più importanti del Jazz italiano e protagonisti a livello internazionale.

Entusiasta Paolo Fresu che con la sua “Insulae Lab”, il centro di produzione a Berchidda in Sardegna che coinvolge artisti provenienti da tutte le isole del Mediterraneo, ha prodotto il progetto “Sketches of Islands” di Rino Cirinnà, seguendolo nel gruppo a Kiev.

«Daremo il nostro contributo alla pace con la musica», ha sottolineato Paolo Fresu in questi giorni.





E in Ucraina il progetto che gli artisti italiani proporranno prende spunto dalla forma musicale classica, e in particolare dalla “Suite”, dove le composizioni originali di Rino Cirinnà si ispirano a ritmi e melodie contemporanee in un viaggio che, partendo dalla Sicilia, percorre il Mediterraneo e incontra le sue isole maggiori con i propri colori, le grandi tradizioni, gli insostituibili sapori e gli inarrivabili pro-fumi, attraverso modalità affascinanti e suggestive.

Con lo stesso entusiasmo la notizia della collaborazione di Rino Cirinnà e Paolo Fresu, del concerto per la pace a Kiev e la possibile presenza del musicista sardo al 31° Festival Internazionale del Jazz di Canicattini Bagni, è stata accolta dal Sindaco Paolo Amenta, dall’Assessore allo Spettacolo, Sebastiano Gazzara, e da tutta l’Amministrazione comunale canicattinese.

«Siamo più che orgogliosi del concerto per la pace a Kiev del gruppo guidato dal nostro concittadino Rino Cirinnà, Direttore artistico del nostro Festival Jazz – ha detto il Sindaco Paolo Amenta -, perché simbolicamente significa che tutta la città di Canicattini Bagni sarà li rappresentata, testimoniando il contributo di tutta la nostra comunità per la pace in Ucraina. Orgogliosi, altresì, di riavere sul palco del nostro Festival Jazz, un grande musicista del livello di Paolo Fresu che questa importante manifestazione del panorama jazzistico italiano e internazionale ha inaugurato nel 1995, e con lui musicisti di spessore che negli anni hanno trovato nella tradizione canicattinese un momento per arricchire la propria esperienza».

«Come già negli anni anche la 31° edizione del Festival Internazionale del Jazz di Canicattini Bagni ad agosto – aggiunge l’Assessore Sebastiano Gazzara – vedrà protagonisti artisti di grande levatura internazionale all’insegna del messaggio di inclusione, integrazione, solidarietà e pace che il linguaggio universale della Musica, cuore pulsante della nostra città, porta in sé».





Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.