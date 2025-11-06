Riparte a Riposto l’iniziativa ‘Un sabato fuori dal Comune’, promossa dal sindaco Davide Vasta per incontrare i cittadini nei quartieri e ascoltare direttamente le loro esigenze. Il primo appuntamento è fissato per sabato 8 novembre, alle ore 16, nel quartiere Immacolata, dove il primo cittadino sarà presente per un momento di dialogo e confronto aperto con la comunità. L’iniziativa, già avviata con successo negli scorsi mesi, nasce con l’obiettivo di rafforzare il legame tra amministrazione e cittadini, raccogliere segnalazioni e proposte, e illustrare gli interventi già avviati o in corso sul territorio.





“Vogliamo un’amministrazione che non resti chiusa nei palazzi – dichiara il sindaco Davide Vasta – ma che sia presente tra la gente, nei quartieri, nei luoghi dove nascono i bisogni reali. ‘Un sabato fuori dal Comune’ è un’occasione per ascoltare, confrontarci e costruire insieme soluzioni concrete ai problemi del territorio. La partecipazione e il dialogo sono la base di una comunità che cresce”. Dopo la tappa all’Immacolata, il percorso proseguirà nelle prossime settimane coinvolgendo tutti i quartieri e le frazioni di Riposto, per garantire a ogni cittadino la possibilità di far sentire la propria voce.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

