Partirà domenica 9 novembre da Palermo, la stagione 2025/2026 del Circuito Nazionale Supermaster di nuoto. Con grande entusiasmo organizzativo, visti i problemi che da due anni affliggono il mondo natatorio palermitano a causa dell’indisponibilità dell’impianto di viale del Fante, la Asd Nadir ha messo in piedi il 1° Trofeo Sporting, che si svolgerà appunto nella vasca da 25 metri del circolo del tennis di Bonagia, attrezzata per l’occasione con nuove ‘track start’ regolamentari.





Le grandi difficoltà che stanno caratterizzando da due anni le società di nuoto cittadine, costrette ‘all’esilio forzato’ a causa della chiusura della piscina olimpica di viale del Fante per i lavori del Pnrr (che terranno chiuse ancora entrambe le vasche da 50 metri per i prossimi mesi) non hanno demotivato i dirigenti della società palermitana dal prendersi l’impegno di organizzare il primo meeting dell’anno del Circuito Supermaster.





Al 1° Trofeo Sporting saranno comunque presenti domenica in vasca 18 società con 231 atleti ai blocchetti di partenza, per un totale di 516 gare.

Tra questi, i plurititolati campioni italiani ed europei Giulia Noera, Mario Cautiero e Valentina Salvia, insieme ad alcuni atleti ‘over 900’ che daranno lustro alla manifestazione.

Questo il programma delle gare, che avranno inizio alle ore 9:

Mattina – 400 stile libero/ 50 stile libero/ 50 dorso/ 50 rana/ 50 farfalla/4×50 mistaffetta stile libero

Pomeriggio – 100 mx/ 100 stile libero/ 100 dorso/ 100 rana/ 100 farfalla/ 4×50 mistaffetta mx

Nella foto: Mario Cautiero, Giulia Noera, Valentina Salvia

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.