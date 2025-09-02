Dopo la breve pausa estiva di agosto, riparte il progetto “Onesti Cittadini Crescono” presso la Casa Salesiana Gesù Adolescente di via Evangelista Di Blasi in Palermo, ideato e condotto dall’Istituto Salesiano don Bosco, e finanziato dalla Regione Siciliana Assessorato delle Famiglia a valere sull’Avviso Pubblico previsto dal D.D.G. n. 2743 del 6 ottobre 2023 della Regione Siciliana Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali “Per sostenere il potenziamento o l’avvio di iniziative territoriali a favore di nuclei o persone in condizione di povertà, ai sensi della legge regionale 13 luglio 2021, n. 16, articolo 2, comma 1, lettera c) Azioni a sostegno delle persone in condizione di isolamento ed esclusione sociale.”

L’Istituto Salesiano don Bosco opera nell’ampia area della V Circoscrizione di Palermo, tra via Evangelista di Blasi, via Perpignano e Borgo Nuovo, dove da oltre 60 anni i Salesiani formano e avviano i giovani in difficoltà e in cerca di lavoro e di occupazione, alla formazione professionale di alta qualità, all’integrazione sociale e culturale, all’educazione di “buoni cristiani ed onesti cittadini” come diceva sempre San Giovanni Bosco.





IL PROGETTO:

Il progetto “Onesti Cittadini Crescono” si muove e si sviluppa su diverse linee di azione e attività che vedono i bambini e i giovani di Palermo destinatari protagonisti principali.

Le attività e le azioni previste hanno lo scopo di rispondere a diversi bisogni dei minori e dei ragazzi del territorio attraverso la messa in opera delle seguenti Azioni progettuali:

– 1. Cultura e conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza previsti dalla convenzione ONU del 20 novembre 1989

– 2. Cittadinanza attiva e partecipata finalizzata alla promozione della cultura, dell’arte e della legalità

– 3. Attività sportive e GREST

– 4. Campi estivi natura

– 5. Doposcuola e peer-tutoring

– 6. Centro di ascolto e di orientamento

– 7. Centro di aiuto e supporto psicologico





PER PARTECIPARE AL PROGETTO O RICEVERE MAGGIORI INFORMAZIONI, QUESTI I RECAPITI:

Istituto Salesiano don Bosco

Via Evangelista di Blasi 102/A – 90135 Palermo

+39 333 410 8685

istitutosalesianodonboscopa@gmail.com





GLI ENTI PARTNER DEL PROGETTO:

– Assessorato Istruzione Comune di Palermo. Collaborerà alla realizzazione dell’azione 2: cittadinanza attiva e partecipata finalizzata alla promozione della cultura, dell’arte e della legalità.

– Assessorato Innovazione, Politiche Emergenziali e Migratorie Comune di Palermo. Collaborerà alla realizzazione dell’azione 2: cittadinanza attiva e partecipata finalizzata alla promozione della cultura, dell’arte e della legalità.

– V Circoscrizione del Comune di Palermo. Collaborerà alla realizzazione dell’azione 2: cittadinanza attiva e partecipata finalizzata alla promozione della cultura, dell’arte e della legalità.

– Istituto Comprensivo Principessa Elena – Palermo. Collaborerà alla realizzazione dell’azione 5: doposcuola e peer-tutoring e dell’azione 6: centro di ascolto e di orientamento.

– ASD PGS Villaurea. Collaborerà alla realizzazione dell’azione 3: Attività sportive e grest e dell’azione 4: campi estivi natura.

– Associazione Cnos/Fap Regione Sicilia. Collaborerà alla realizzazione dell’azione 5: doposcuola e peer-tutoring e dell’azione 6: centro di ascolto e di orientamento

– Ispettoria Salesiana Sicula – Istituto Don Bosco Villa Ranchibile – Palermo. Collaborerà alla realizzazione dell’azione 5: doposcuola e peer-tutoring e dell’azione 6: centro di ascolto e di orientamento.

Luogo: Casa Salesiana Gesù Adolescente, Via Evangelista di Blasi 102/A Palermo, 102/A, PALERMO, PALERMO, SICILIA

