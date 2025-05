Riparte dalle donne, dialogando di energie che innescano meccanismi virtuosi, la nuova stagione di piazzetta Bagnasco, pronta a superare la precedente con ospiti capaci di trasformare in eventi gli incontri che animano la platea.

Il via martedì 13 maggio, come sempre alle 18, con l’evento “Eco di voci libere”, nel quale saranno condivise le testimonianze di giovani rifugiate afgane: Elena Yaqubee, musicista, Samira Karimyar, atleta, e Haida Salanqi, studentessa, che ci racconteranno del loro difficile percorso in cerca della libertà. Interverranno Monica Faja, Rossella Bonomo , Rosellina Rox Segreto e Lydia Giannitrapani. Due i libri che animeranno la prima settimana: “L’educazione sbagliata” di Duilio Scalici e “Loop Out. D’amore e di rabbia. Diario di un’adolescente in fuga ” di Betty C. Testi che raccontano, come quest’ultimo, la difficile, ma felice uscita dalla dipendenza, della quale si parlerà insieme alla sociologa Alessandra Contino, Biagio Sciortino, assessore al contrasto delle Dipendenze Patologiche del Comune di Bagheria e direttore di “Casa dei Giovani”, e Victor Matteucci, direttore della casa editrice Mediter Italia.

Presentazioni alle quali non poter mancare saranno anche quella in programma il 23 maggio, giornata di commemorazione della strage di Capaci, quando con “Medico in terra di mafia” di Pietro Di Pasquale, ma anche quella in programma martedì 8 luglio quando ospite dalla piazzetta sarà il magistrato Dino Petralia con “Grammatica emozionale”, libro del quale l’autore parlerà insieme a Luisa Amenta e Marco Betta.

Tanti i titoli e gli autori che troveranno casa in piazzetta, il cui programma è ancora work in progress, portando in questo piccolo cosmo culturale occasioni di riflessione e dibattito sicuramente diversi dal solito anche perchè la piazzetta è un luogo differente dagli altri in città. Avverrà, per esempio, venerdì 6 giugno, con la giornalista d’inchiesta Floriana Bulfon, presentando il suo “Macro Mafia” con il magistrato Fabio Pilato.

Non potrà mancare la presenza di alcuni autori della “Settimana delle culture”, presieduta da Giorgio Filippone, che martedì 27 e mercoledì 28 maggio porteranno in piazzetta il valore di una manifestazione che costituisce un impulso di energia non indifferente per la città.

L’occasione per fare un bilancio della sua esperienza a Palermo, giovedì 26 giugno con Pasqualino Monti, presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia, che proprio in piazzetta nel 2020 fece la sua prima uscita pubblica e altre volte è tornato in questi anni: ne parlerà con Stefania Petyx.

«Torniamo ancora più carichi, forti dei 56 eventi della precedente stagione – afferma il presidente dell’associazione “Piazzetta Bagnasco”, Donato Didonna – pensando ancora di più a momenti nei quali non offrire solo stimoli culturali, ma farli diventare occasioni di confronto attivo con il pubblico. Da luogo in cui passare a spazio interattivo nel quale rendere ancora più effervescenti le menti».

«Un salotto dedicato a tutti coloro che rappresentano un virtuoso esempio da emulare – sottolinea il direttore artistico, Tiziana Di Pasquale – a coloro che rappresentano virtuoso esempio da emulare, ma anche a quanti vorranno condividere nuove idee e progetti, alle menti brillanti, a chi ce l’ha fatta e a chi si riscatta».

A promuovere gli eventi le associazioni “Piazzetta Bagnasco” e “Palermo Mediterranea”. Sponsor Cappadonia Gelati.

Luogo: Piazzetta Bagnasco, Piazzetta Bagnasco, PALERMO, PALERMO, SICILIA

