In occasione della Commemorazione dei Defunti, il Cimitero comunale di Riposto resterà aperto con orario continuato dalle 7:30 alle 17:00, dal 31 ottobre al 2 novembre, per consentire ai cittadini di rendere omaggio ai propri cari. In vista di queste giornate di particolare significato, l’Amministrazione comunale ha curato alcuni interventi di abbellimento dell’area cimiteriale, con l’obiettivo di rendere gli spazi ancora più ordinati e armoniosi, confermando l’attenzione costante che durante tutto l’anno viene riservata al luogo sacro. “Il cimitero comunale è sempre mantenuto in condizioni di pulizia e decoro grazie alla programmazione regolare degli interventi – dichiara il sindaco Davide Vasta – ma in vista della Commemorazione dei Defunti abbiamo voluto rendere l’ambiente ancora più curato, come segno di rispetto verso la memoria dei nostri cari e verso la comunità tutta”.





L’assessore al Cimitero Gino Daidone aggiunge: “Il cimitero rappresenta un luogo della memoria collettiva, ma anche uno spazio vivo della nostra comunità, che merita cura e attenzione costante. Abbiamo voluto intervenire con piccoli lavori di abbellimento per offrire ai cittadini un ambiente più accogliente e dignitoso, in linea con il valore affettivo e simbolico che questo luogo riveste per tutti”.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

