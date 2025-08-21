Questa mattina, il sindaco di Riposto, Davide Vasta, e l’assessore al Porto, Carmelo D’Urso, hanno accolto in Municipio il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto, Tenente di Vascello Diletta Volpe, in visita di saluto in vista del suo imminente trasferimento alla Capitaneria di Porto di Livorno, dove assumerà un nuovo e prestigioso incarico. Originaria di Cecina, in provincia di Livorno, il Comandante Volpe conclude un’esperienza triennale intensa e proficua alla guida della Guardia Costiera di Riposto. Nell’occasione, il sindaco e l’assessore hanno voluto esprimere personalmente la gratitudine dell’amministrazione comunale e della città per l’impegno, la professionalità e il costante spirito di collaborazione dimostrati in questi anni. Nel corso dell’incontro, è stato anche dato il benvenuto al nuovo Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo, Tenente di Vascello Arturo Laudato, originario della Campania ma cresciuto a Terracina, proveniente dalla Base Aeromobili della Guardia Costiera di Pescara. Il Comandante Laudato ha già manifestato la piena disponibilità a proseguire nel solco di una proficua sinergia tra Capitaneria e istituzioni locali, per il bene del territorio e del porto di Riposto. Il passaggio ufficiale di consegne avverrà venerdì 27 giugno, alle ore 10:00 in piazza San Pietro, nel corso di una cerimonia pubblica alla presenza del Contrammiraglio Raffaele Macauda, Comandante della Direzione Marittima della Sicilia Orientale, e di tutte le autorità civili, militari e religiose del territorio.

Il Comandante Volpe ha espresso la propria emozione nel lasciare Riposto, sottolineando il forte legame instaurato con il territorio e la comunità: “Ho trovato a Riposto un ambiente accogliente e umano, e porterò con me un bellissimo ricordo di questi tre anni”. Anche il nuovo Comandante ha voluto sottolineare l’importanza della continuità nei rapporti istituzionali: “La collaborazione con l’amministrazione comunale sarà fondamentale per affrontare al meglio le sfide future. Sono felice di iniziare questo nuovo percorso a Riposto”.

“Salutiamo con affetto il Comandante Volpe – ha dichiarato il sindaco Davide Vasta – che in questi tre anni ha dimostrato competenza, equilibrio e grande sensibilità istituzionale. Le auguriamo il meglio per la sua nuova esperienza. Allo stesso tempo, diamo il benvenuto al Comandante Laudato, certi che la collaborazione continuerà con lo stesso spirito costruttivo”.

“Abbiamo condiviso momenti importanti con il Comandante Volpe, sempre presente e disponibile – ha aggiunto l’assessore Carmelo D’Urso – L’augurio è che anche con il nuovo Comandante si rafforzi il rapporto tra la Capitaneria e il nostro Comune”. Un passaggio di consegne all’insegna della continuità e del rispetto reciproco, nel segno dell’impegno comune per la valorizzazione e la sicurezza del porto e del territorio.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

