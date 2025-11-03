Sono stati catturati tre esemplari del branco di cani randagi che da diverse settimane si aggirava tra Mascali e Riposto, creando non poco allarme sociale. Il gruppo di animali era stato infatti più volte avvistato e ripreso mentre aggrediva e uccideva gatti, destando forte preoccupazione tra i cittadini e il timore che potesse rappresentare un rischio anche per le persone. L’operazione di cattura è stata portata a termine grazie al posizionamento di gabbie trappola predisposte nei giorni scorsi dal Comune di Riposto, in collaborazione con i Servizi Veterinari dell’Asp di Catania e con il supporto di operatori specializzati nella gestione del randagismo.





I tre cani catturati stanno bene e sono stati affidati ai veterinari dell’Asp, che hanno già avviato le verifiche sanitarie e le procedure di microchippatura. Una volta completati gli accertamenti, gli animali saranno trasferiti presso il canile convenzionato con il Comune, dove verranno accuditi nel rispetto del loro benessere. “Si tratta di un risultato importante – dichiara il sindaco Davide Vasta – che arriva dopo giorni di monitoraggio e di lavoro congiunto con i servizi veterinari e gli operatori incaricati. Il branco aveva suscitato molta preoccupazione per il rischio potenziale di aggressioni, e il nostro obiettivo era agire in modo efficace per garantire la sicurezza dei cittadini ma al contempo il benessere degli animali”.

Il sindaco ha inoltre ringraziato il personale comunale, i veterinari dell’Asp e gli operatori coinvolti per la professionalità dimostrata, sottolineando come il problema del randagismo richieda una collaborazione costante tra istituzioni e cittadini per essere gestito con equilibrio e responsabilità.

Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

