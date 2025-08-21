Stamani blitz del sindaco di Riposto Davide Vasta in via Cristoforo Colombo e via La Farina, insieme al titolare della nuova ditta, l’Ati composta da Raccolgo ed Ecogin, che dallo scorso primo agosto si è aggiudicata l’appalto del servizio di igiene urbana, agli operai dell’azienda, all’assessore alla Polizia municipale Gino Daidone, ai componenti della giunta Carmelo D’Urso, Davide Palermo e Lucilla Auditore, e agli agenti della Polizia municipale, per verificare il corretto conferimento dei rifiuti. Numerosi sacchetti sono stati ispezionati e il contenuto, bollette e documenti, ha consentito di risalire ad alcuni dei trasgressori. Verranno tutti sanzionati, compresi alcuni condomini, davanti ai quali erano presenti rifiuti misti e sacchi neri, il cui uso è espressamente vietato, e alcune attività commerciali che non avevano rispettato le regole. Contestualmente, nelle strade ripulite dai cumuli di spazzatura, sono intervenuti i mezzi dell’azienda dotati di idropulitrici enzimatiche, che hanno garantito la sanificazione e l’eliminazione dei cattivi odori.

“Questa amministrazione – ha dichiarato il sindaco Davide Vasta – non farà sconti a chi non rispetta le regole. È una questione di giustizia verso tutti i cittadini che conferiscono correttamente i rifiuti e che meritano di vivere in una città pulita e decorosa. La tolleranza zero non è uno slogan, ma un impegno concreto. Continueremo con blitz a campione e sanzioni severe: solo così Riposto potrà crescere e diventare un modello di civiltà e rispetto”. Sulla stessa linea l’assessore alla Polizia municipale, Gino Daidone. “Il lavoro congiunto tra amministrazione, azienda e Polizia municipale dimostra che siamo determinati a cambiare passo – dichiara l’assessore – I controlli saranno costanti e capillari, perché Riposto merita un ambiente pulito e ordinato”.

Nei prossimi giorni sarà reso pubblico il cronoprogramma degli interventi della nuova azienda Raccolgo, per garantire massima trasparenza e informare la cittadinanza sul calendario delle attività.









Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

