RIPOSTO CUORE DI MARE – Mostra fotografica sui pescatori di Riposto

Circolo Velico del Porto dell’Etna | Marina di Riposto | Via Duca del Mare

Venerdì, Sabato, Domenica | 24-25-26 ottobre 2025

dalle 10:00 alle 20:00 | INGRESSO LIBERO

Riposto si racconta attraverso il mare.





Con la mostra Riposto Cuore di Mare, il Porto Turistico si trasforma in uno spazio di memoria e visione, dove le immagini parlano di barche di legno, reti, mani, volti e spiagge.

Un tributo alla vocazione marinara del paese, alla sua fatica e alla sua bellezza, ma anche alla sua identità profonda.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per venerdì 24 ottobre alle ore 17:00 presso il Circolo Velico.

La cerimonia di apertura sarà introdotta dai saluti istituzionali di:

Davide Vasta, Sindaco di Riposto

Nello Scalone, Presidente della ProLoco di Riposto

Nuccio Gignina, Dirigente organizzativo della XIII Maratonina Blu Jonio

Seguiranno gli interventi di: Alberto Micalizzi, Presidente di Ripostesi nel Mondo APS, Giuseppe Micalizzi, ideatore della mostra, nipote di Peppino Castorina, detto Pisciarella, pescatore di Riposto

Giuseppe Castorina, narratore delle radici locali.





Sarà poi la volta di Mario Giannetto, autore e ricercatore, che presenterà in anteprima le sue recenti ricerche storiche sull’origine di Riposto. Le sue scoperte, frutto di un lavoro appassionato e rigoroso, propongono una nuova datazione della nascita del borgo, aprendo prospettive inedite sulla storia locale e sul legame tra terra e mare.

La mostra resterà aperta a tutti, a ingresso libero, nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 dalle 10:00 alle 20:00, e accompagnerà il percorso della XIII Maratonina Blu Jonio, intrecciando sport e tradizione in un respiro condiviso.

Riposto Cuore di Mare è più di una mostra: è un racconto collettivo, un gesto d’amore verso le radici, un invito a guardare il mare non solo come orizzonte, ma come origine.

Luogo: Circolo Velico presso il Porto dell’Etna – Marina di Riposto, Via Duca del Mare, RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

