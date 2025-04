Prove d’estate nel borgo ripostese di Torre Archirafi. Dal prossimo fine settimana, sabato 5 aprile e domenica 6 aprile, scatterà infatti l’isola pedonale per consentire ai fruitori del lungomare di godere dei primi scorci estivi. La zona a traffico limitato, che resterà in vigore tutti i fine settimana, interesserà via Strada 23, nel tratto compreso tra la via Marco Polo e Piazza XV giugno, via Marina di Torre e Piazza XV giugno. “Abbiamo deciso di anticipare ad aprile l’istituzione della ztl a Torre Archirafi – spiega il sindaco Davide Vasta – perché le prime giornate di sole richiamano nel nostro borgo tantissime famiglie e anche i primi turisti che iniziano a scegliere la nostra città come meta delle loro vacanze. Vogliamo che possano godere del nostro lungomare in piena libertà”.





La ztl sarà attiva i sabati dalle ore 18.00 all’1.00 e le domeniche per l’intera giornata, dalle 9.00 all’1.00. “È importante garantire la sicurezza dei pedoni che raggiungono il nostro splendido borgo – dichiara l’assessore alla Viabilità Davide Palermo – Iniziamo il primo fine settimana di aprile perché il mese di marzo è stato particolarmente piovoso. Da qui all’estate le presenze sul lungomare registreranno un incremento, anche in termini di traffico veicolare. Naturalmente il provvedimento, per il momento, sarà limitato solo ai fine settimana ma nei prossimi mesi la zona a traffico limitato sarà estesa sia in termini di aree che di giornate”.

