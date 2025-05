Dopo un periodo di accese discussioni e interrogazioni, l’amministrazione comunale di Riposto pone la parola fine alle polemiche sul progetto di rigenerazione urbana dell’area a verde, tra le vie Circumvallazione e La Torre, nei pressi del pozzo Cosentino, finanziato con fondi Pnrr. Arriva, infatti, l’attesa conferma dall’assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente che chiarisce ogni dubbio sulla regolarità urbanistica dell’intervento. La nota regionale risponde alle segnalazioni della consigliera comunale Mariella Di Guardo, che aveva reiterato la richiesta di intervento della Regione per presunte difformità urbanistiche rispetto al Piano Regolatore Generale (PRG). Sulla stessa questione, Santo Primavera aveva presentato un’interrogazione parlamentare.

Entrando nel merito delle presunte difformità dal PRG, il Dipartimento regionale dell’Urbanistica ha riconosciuto la piena esaustività delle risposte fornite dal Comune di Riposto, corredate da idonea documentazione. La nota regionale fa esplicito riferimento all’Art. 2 delle “Norme Tecniche di Attuazione” del PRG, che contempla la possibilità di cambi di destinazione compatibili con la zona. A tal proposito, viene specificato che il D.L. 69/2024 e il D.Lgs. 190/2024 prevedono che molti degli interventi inclusi nel progetto di rigenerazione (opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici ecc.) rientrino nell’ambito della cosiddetta ‘Attività edilizia libera’. Alla luce di ciò, il dipartimento Urbanistica ha comunicato di non ritenere di dover dare seguito alla richiesta di intervento da parte della consigliera Di Guardo.

L’amministrazione comunale accoglie con favore questa conferma da parte delle autorità regionali, che attesta la correttezza e la conformità degli interventi programmati, e ribadisce il proprio impegno a proseguire nella realizzazione del progetto, fondamentale per la riqualificazione del territorio, sempre nel pieno rispetto delle normative vigenti e nell’interesse della cittadinanza. “Questa nota della Regione conferma la serietà e la trasparenza del nostro operato – commenta il sindaco Davide Vasta – Le contestazioni si sono rivelate del tutto infondate, come avevamo sempre sostenuto, basandoci su dati e norme, e la risposta dell’assessorato regionale mette la parola fine a ogni speculazione. Ora, con il sigillo dell’autorità regionale, possiamo proseguire spediti con la realizzazione di un progetto fondamentale per la qualità della vita dei nostri cittadini, dimostrando che l’amministrazione lavora per il bene comune e nel pieno rispetto della legalità – conclude – al di là di ogni strumentalizzazione”.









Luogo: RIPOSTO, CATANIA, SICILIA

